Xe 5 chỗ chở 6 người có bị phạt không?

Theo khoản 2 Điều 23 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định rất rõ về xử phạt người điều khiển xe ô tô chở hành khách, ô tô chở người và các loại xe tương tự xe ô tô chở hành khách, chở người vi phạm quy định về vận tải đường bộ.

Theo đó, số người chở vượt quá quy định được phép chở đối với từng loại xe nhưng không bị xử phạt gồm: Xe dưới 10 chỗ ngồi (xe 5 chỗ, xe 7 chỗ, và xe 9 chỗ) được chở quá 1 người. Xe từ 10 chỗ ngồi đến xe 15 chỗ ngồi được chở quá 2 người. Xe từ 16 chỗ ngồi đến xe 30 chỗ ngồi được chở quá 3 người. Xe trên 30 chỗ ngồi được chở quá 4 người.

Ảnh minh hoạ.

Như vậy đối chiếu theo điều khoản nêu trên thì ô tô con 5 chỗ được phép chở quá 1 người và không bị xử phạt. Trường hợp chở quá từ người thứ 2 trở lên thì sẽ bị xử phạt hành chính

Đối với những xe 5 chỗ ngồi đến 9 chỗ, 10 chỗ ngồi đến 15 chỗ ngồi, 16 chỗ ngồi đến 30 chỗ ngồi và xe trên 30 chỗ ngồi nếu chở quá số người quy định sẽ bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng trên mỗi người. Tuy nhiên, tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 40.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô chở hành khách, ô tô chở người (trừ xe buýt).

Các chuyên gia về lái xe an toàn khuyên rằng, chỉ nên chở đúng số người theo thiết kế của xe bởi nhà sản xuất đã tính toán để ô tô có thể vận hành tốt và an toàn nhất, trong đó chỉ bố trí đủ số dây an toàn theo số chỗ ngồi.

BẢO HƯNG