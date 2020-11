Xây dựng trái phép trên đất rừng, nhiều ngôi nhà ở Phú Quốc bị san bằng

Bất động sản Phú Quốc "sốt ảo"

Là tỉnh duy nhất có đô thị biển nằm trong vùng vịnh Thái Lan, hiện Kiên Giang hiện được nhiều chuyên gia kinh tế đánh giá là tỉnh có lợi thế hơn tất cả tỉnh 28 tỉnh, thành có biển tại nước ta. Cũng vì lý do này, huyện đảo Phú Quốc - "trái tim" của Kiên Giang luôn thu hút mạnh mẽ lượng lớn nhà đầu tư bất động sản từ khắp nơi tìm về để phát triển.

Ghi nhận những năm gần đây, Phú Quốc liên tục xuất hiện tình trạng sốt đất. Song, nếu đánh giá đúng bản chất, sốt đất tại địa phương này đang rơi vào tình trạng “sốt ảo”, “giá trị ảo”. Sốt đất là dấu hiệu tốt, đáng mừng, tuy nhiên "sốt ảo" lại là vấn đề khiến nhà đầu tư dễ gặp rủi ro nhất.

Hàng chục căn nhà kiên cố, bị các đối tượng bao chiếm, xây dựng trái phép trên đất của dự án Ocean Flower - Hoa Đại Dương. (Ảnh: Tuệ Lâm)

Việc sốt đất dẫn đến tình trạng nhiều cá nhân, đầu nậu ngang nhiên bao chiếm đất rừng, đất Nhà nước quản lý để phân lô, xây dựng nhằm thu lợi trái phép. Những diện tích đất này thường được các đối tượng giao dịch cho khách hàng bằng hình thức "chỉ tay" với giá khoảng 10 triệu đồng/m2 mà không hề có bất cứ giấy tờ hợp pháp nào.

Theo khảo sát, những người nhảy vào “chảo lửa” ở Phú Quốc đa phần là nhà đầu tư và đầu cơ ngắn hạn, không quan tâm đến quy hoạch hay pháp lý. Những người này mua theo lời đồn thổi, khi chênh được khảng 10% lập tức sang tay.

Do đó, có không ít trường hợp khách hàng ở xa (TP.HCM, Hà Nội...) khi đến Phú Quốc để mua đất thì dễ dàng bị dính bẫy. Sau khi giao tiền, khách hàng mới tá hoả phát hiện phần diện tích đất mà mình mua là đất của Nhà nước, đang nằm trong quy hoạch phát triển dự án. Đến lúc này, khách hàng là người ngậm trái đắng khi "tiền mất tật mang".

"Hiện tình trạng các cá nhân tự đứng ra nhận đất, bán đất bằng cách "chỉ tay" tại Phú Quốc rất nhiều. Các cá nhân này ngang nhiên phân lô, xây nhà để bán cho người khác, dù đất này là đất rừng, đất dự án thuộc Nhà nước quản lý", một đại diện UBND huyện Phú Quốc cho hay.

UBND xã Dương Tơ phối hợp cùng các lực lượng chức năng huyện Phú Quốc tổ chức cưỡng chế, phá dỡ hàng chục ngôi nhà xây dựng trái phép ngày 19/11. (Ảnh: Tuệ Lâm)

Trước thực trạng “sốt đất ảo” tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã dùng công cụ quản lý nhà nước để chấn chỉnh và ngăn chặn bằng cách công khai quy hoạch sử dụng đất. Theo đó, Phú Quốc sẽ tập trung công khai quy hoạch đất phát triển nông nghiệp, để người dân biết sẽ không có cơ hội chuyển từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Công khai các khu vực đất sẽ bị thu hồi để giao cho các dự án đầu tư để người dân rõ sẽ không có cơ hội được nhận chuyển quyền sử dụng đất. Đồng thời, tập trung thanh tra về đất đai, xây dựng, hoạt động phân phối. Các trường hợp thực hiện không đúng pháp luật sẽ bị xử lý theo luật định.

Mạnh tay xử lý công trình sai phạm

Ghi nhận của PV VTC News ngày 19/11, tại khu vực Nam Bãi Trường thuộc xã Dương Tơ (huyện Phú Quốc), UBND xã Dương Tơ phối hợp cùng các lực lượng chức năng huyện, tổ chức thực hiện cưỡng chế, phá dỡ hàng chục ngôi nhà xây dựng trái phép.

Đây là động thái mới đây nhất của UBND huyện Phú Quốc trong việc mạnh tay chấm dứt tình trạng phân lô, xây dựng sai phép trên đất rừng, đất của Nhà nước quản lý trên địa bàn.

Công trình sai phạm bị lực lượng chức năng san bằng. (Ảnh: Tuệ Lâm)

Xã Dương Tơ là địa bàn có nhiều dự án đầu tư, trong đó chủ yếu các dự án tập trung tại Khu phức hợp Nam Bắc Bãi Trường. Vì vậy, đây cũng là địa bàn có nhiều trường hợp bao chiếm, xây dựng trên đất Nhà nước quản lý, gây mất an ninh trật tự và cản trở các hoạt động đầu tư xây dựng của các dự án. Những hành vi này ngày càng diễn ra phức tạp, cố tình thách thức các cơ quan chức năng và xem thường pháp luật.

Tại khu vực Nam Bãi Trường, nhiều khu đất đã được Nhà nước giao cho các công ty để lập dự án. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý và sử dụng khu đất trên đã bị các đối tượng bao chiếm và thực hiện xây dựng trái phép.

Ngày 22/10, UBND huyện Phú Quốc đã thông báo về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Quang Hưng trong việc kiểm tra các công trình xây dựng không phép, lấn, chiếm đất tại các dự án ở Nam Bãi Trường.

Theo nội dung của thông báo, UBND huyện thống nhất chọn 3 dự án: Dự án Khu du lịch và thương mại cao cấp Berlin Star do Công ty TNHH Đức Việt Trung làm chủ đầu tư; dự án Ocean Flower - Hoa Đại Dương và dự án do Công ty TNHH Nhựa Phước Thành làm chủ đầu tư và một dự án do Công ty CP Xây dựng Thương mại Đông Sơn làm chủ đầu tư để rà soát việc các đối tượng lấn, chiếm đất tại các dự án này xây dựng trái phép.

Thông báo về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc Huỳnh Quang Hưng trong việc kiểm tra các công trình xây dựng không phép, lấn, chiếm đất tại các dự án ở Nam Bãi Trường.

"Tất cả các trường hợp xây dựng không phép, chiếm, lấn đất tại khu vực Nam Bãi Trường đều phải lập biên bản và ban hành Quyết định xử lý để giải quyết từng trường hợp cụ thể. Nếu thuộc thẩm quyền của xã thì giao UBND xã xử lý, nếu thuộc thẩm quyền của huyện thì giao Phòng Tài nguyên và Môi trường và Phòng Quản lý đô thị tham mưu xử lý", thông báo của UBND huyện Phú Quốc ghi rõ.

Theo lãnh đạo huyện Phú Quốc, việc xử lý bao chiếm đất đai, xây dựng không phép trên địa bàn huyện hiện không có vùng cấm, phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Trong thời gian tới, huyện sẽ dứt điểm xử lý từng trường hợp, lấy lại trật tự.