(VTC News) -

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ngành du lịch Quảng Bình đã nỗ lực, duy trì kết nối thường thuyên với các thị trường khách du lịch qua nền tảng số các hoạt động. Liên kết với các đơn vị trong nước và quốc tế để đa dạng hóa các sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch thích ứng với điều kiện khắc nghiệt của thời tiết và biến đổi khí hậu.

Hiện nay, du khách đến du lịch Quảng Bình sẽ không phải cách ly nếu đã được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine hoặc có giấy ra viện, giấy chứng nhận khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng.

Xây dựng Quảng Bình là điểm đến thiên nhiên, an toàn và khác biệt

Du lịch Quảng Bình cũng chủ động đón đầu xu hướng thị trường khách trong trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để sẵn sàng đón khách, thực hiện các chiến dịch quảng bá, xúc tiến thu hút khách du lịch trong năm 2022.

Đồng thời trong năm 2022, Quảng Bình đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động du lịch. Xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, bình đẳng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

Năm 2021, Quảng Bình là một trong những địa phương đầu tiên đón khách du lịch sau thời gian phải dừng hoạt động do dịch COVID-19. Tổng số khách du lịch đến Quảng Bình năm 2021 dự ước đạt khoảng 569.826 lượt khách, giảm 69% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 11% so với kế hoạch. Trong đó, khách nội địa ước đạt 564.126 lượt khách giảm 69% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 12% so với kế hoạch; khách quốc tế ước đạt 5.700 lượt khách, giảm 90% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 11% so với kế hoạch năm 2021.

Mặc dù lượng du khách giảm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng Quảng Bình vẫn giữ vững thương hiệu là điểm đến an toàn, hấp dẫn và tiếp tục được truyền thông quốc tế đánh giá cao.

Hang Én là một trong những hang động lớn nhất thế giới, nằm trong khu vực trung tâm của Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

Có thể kể đến như, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được TripAdvisor đánh giá là 1 trong 15 vườn quốc gia được yêu thích hàng đầu thế giới; được Tạp chí Lonely Planet bình chọn là một trong 2 điểm đến hấp dẫn nhất Việt Nam và được trang đặt phòng booking.com bình chọn là điểm đến hiếu khách nhất Việt Nam. Hang Sơn Đoòng được CNN chọn là một trong 10 điểm đến tuyệt vời nên khám phá ở Việt Nam; AFAR (Mỹ) vinh danh là một trong những điểm đến của năm 2022.

Ngoài ra, các hình ảnh của hang Sơn Đoòng đã được đưa vào trò chơi phổ biến trên nền tảng điện thoại và máy tính là Minecraft (Đào Vàng) với khoảng 400 triệu người đã tải xuống.

Để phát triển du lịch theo hướng an toàn, khác biệt, ngành Du lịch Quảng Bình đã đa dạng hóa, phát triển thêm các sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa, lịch sử, du lịch nông nghiệp, du lịch thể thao cao cấp, du lịch đêm, du lịch gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc thiểu số…

Phát triển các sản phẩm du lịch chung trong các vùng liên kết Bắc Trung Bộ, Quảng Bình đến Quảng Nam, Hà Nội - Quảng Bình, TP. Hồ Chí Minh – Quảng Bình theo các nhóm thị trường khách nội địa và quốc tế.

Xúc tiến mở các đường bay nội địa từ các trung tâm du lịch lớn trong cả nước đến Quảng Bình có khả năng kết nối, tích hợp để trung chuyển khách quốc tế đến Quảng Bình để triển khai việc đón khách quốc tế theo lộ trình, hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xây dựng Quảng Bình là điểm đến thiên nhiên, an toàn và khác biệt.

Ông Nguyễn Ngọc Quý - Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình cho biết: “Với phương châm đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp và “mở cửa là an toàn và an toàn đến đâu, mở cửa đến đó”, du lịch Quảng Bình là một trong những địa phương đầu tiên khôi phục các hoạt động du lịch trong cả nước, phục hồi cơ bản các hoạt động và duy trì được lượng khách du lịch nội địa khá ổn định, được kết nối thường xuyên liên tục với các thị trường khách trong nước và quốc tế; sẵn sàng cho việc mở cửa, phục hồi, tăng trưởng khách du lịch trong năm 2022".

Chương trình kích cầu du lịch năm 2022 sẽ mang đến những cơ hội cho khách du lịch “Trải nghiệm thiên nhiên, tận hưởng cuộc sống” tại Quảng Bình, điểm đến của thiên nhiên, sự lựa chọn hàng đầu của khách du lịch nội địa và quốc tế tại Việt Nam.