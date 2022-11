Xây dựng Nhân Đạt - Công ty xây dựng biệt thự uy tín tại TP.HCM

(VTC News) -

Công ty xây dựng biệt thự Nhân Đạt cam kết về chất lượng

Vấn đề quan tâm nhất của nhiều chủ nhà đó chính là chất lượng công trình biệt thự. Là một nhà thầu xây dựng biệt thự uy tín trên thị trường, Xây dựng Nhân Đạt luôn đảm bảo vấn đề này. Điều này được thể hiện ở quá trình thi công đúng theo tiêu chuẩn của thiết kế nghiêm ngặt.

Từng hạng mục của công trình sau khi được hoàn thành sẽ được kiểm tra nghiệm thu rõ ràng trước khi thực hiện hạng mục khác.

Ngoài ra, công ty còn có chính sách dịch vụ bảo hành kết cấu biệt thự lên tới hàng chục năm, bảo hành chống thấm chống dột, thường xuyên kiểm tra định kỳ để có đánh giá và khảo sát.

Xây dựng Nhân Đạt chuyên thiết kế thi công biệt thự đẹp, trọn gói.

Sử dụng vật tư xây dựng đúng chủng loại: Cam kết tư vấn đúng hợp đồng thỏa thuận. Tuyệt đối cung cấp vật liệu giả, vậy liệu kém chất lượng vào thi công công trình. Điều này gây ảnh hưởng xấu tới độ bền, độ an toàn và chất lượng thi công cũng như uy tín đã gây dựng lâu năm trên thị trường của Xây dựng Nhân Đạt.

Không lãng phí: Xây dựng Nhân Đạt sẽ tiến hành quản lý và giám sát chặt chẽ các vật tư xây dựng mà chủ đầu tư cung cấp. Tuyệt đối không để việc thi công xây dựng lãng phí vật tư gây tốn kém chi phí và tiền bạc cho chủ đầu tư.

Không bán thầu: Chuyên môn hóa công tác thi công xây dựng bằng việc phát triển các đội thi công chuyên biệt cho từng hạng mục: Nhà cấp 4, nhà phố, biệt thự, nhà xưởng…

Quá trình thi công xây dựng được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ của nhóm chuyên viên kỹ thuật, kiến trúc sư, kỹ sư giám, sát ban giám sát an toàn lao động, chuyên viên vật tư.

Đảm bảo tiến độ thi công: Nhân Đạt cam kết đảm bảo đúng tiến độ thi công công trình đã thỏa thuận theo hợp đồng. Đơn vị kiểm soát tiến độ hằng ngày và hàng tuần thông qua bảng quản lý tiến độ tổng được lập ngay khi công trình bắt đầu khởi công.

Ngoài ra, đơn vị còn có bảng tiến bộ cung cấp vật tư hoàn thiện và nhật ký công trình. Công ty sẵn sàng chịu phạt khi không đáp ứng được đúng tiến độ cũng như cam kết trong hợp đồng.

An toàn kỹ thuật và an toàn lao động:Trong quá trình thi công biệt thự cho chủ đầu tư, công ty cam kết sẽ thi công an toàn lao động cho công nhân xây dựng cũng như cho độ bền và chất lượng công trình.

Tất cả máy móc đều được thường xuyên kiểm tra để tránh rủi ro. Công nhân thực thi xây dựng trên công trường luôn được đào tạo bài bản về các kỹ thuật chuyên môn một cách thường xuyên và cung cấp đồ bảo hộ lao động đầy đủ theo quy định nhà nước.

Quá trình thi công một công trình của Xây dựng Nhân Đạt.

Năng lực và pháp lý tại Xây dựng Nhân Đạt luôn đầy đủ

Xây dựng Nhân Đạt sẽ cam kết chịu trách nhiệm pháp lý với công trình do công ty đã và đang thi công. Mọi hoạt động được đăng ký kinh doanh rõ ràng, kỹ sư và các kiến trúc sư đều có chứng chỉ hành nghề và bằng cấp chuyên môn, được đào tạo bài bản.

Một mẫu biệt thự được thiết kế bởi Xây dựng Nhân Đạt.

Xây dựng Nhân Đạt sở hữu đội ngũ nhân công vô cùng nhanh nhẹn, chuyên nghiệp, thân thiện. Trong quá trình hợp tác, công ty luôn mong muốn được hợp tác lâu dài với chủ đầu tư trên tinh thần thiện chí nhất, với tiêu chí hợp tác bền vững đôi bên cùng có lợi.

Trường hợp phát sinh mâu thuẫn, nhà thầu cam kết xử lý công việc trên tinh thần cởi mở và tôn trọng quan điểm lẫn nhau. Công ty sẵn sàng đền bù mọi thiệt hại vật chất cho công trình biệt thự và nhà xung quanh nếu lỗi do quá trình thi công gây ra.

