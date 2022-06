Xăng dầu giá cao kỷ lục, ông lớn PV Oil và Petrolimex làm ăn ra sao?

(VTC News) -

Báo cáo tài chính quý I/2022 của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil, mã OIL) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ. Theo đó, PV Oil đạt doanh thu thuần hơn 23.288 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái (gần 11.769 tỷ đồng). Lãi gộp đạt hơn 1.043 tỷ đồng, tăng 34%.

PV Oil ghi nhận doanh thu 23.288 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế 283 tỷ đồng, tăng 48% nhờ giá dầu tăng vọt.

Doanh thu tài chính của PV Oil đạt 133 tỷ đồng, tăng 33%. Tuy vậy, các chi phí của ông lớn ngành dầu trong kỳ cũng tăng khá mạnh, cụ thể chi phí tài chính tăng 44%, chi phí bán hàng tăng 21% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 12% so với cùng kỳ 2021. Kết quả, hết quý đầu năm, PV Oil lãi sau thuế 283 tỷ đồng, tăng 48%. Riêng lợi nhuận công ty mẹ là hơn 218,6 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 211 đồng.

Giải trình nguyên nhân tăng lợi nhuận sau thuế, ban lãnh đạo PV Oil cho biết, trong những tháng đầu 2022, nguồn cung dầu giảm mạnh, trong khi lượng cầu tăng mạnh do nhu cầu đi lại gia tăng, khiến giá dầu lập đỉnh. Trung bình quý I, giá dầu Brent tăng 43,6% so với trung bình 2021 và tăng 65,52% so với cùng kỳ. Cùng xu hướng giá dầu thô thế giới, giá bình quân các mặt hàng xăng dầu đều tăng từ 63% - 78% so với cùng kỳ và tăng từ 39% - 52% so với bình quân năm 2021, tạo nhiều thuận lợi đối với tình hình sản xuất kinh doanh của PV Oil.

Trong khi đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, mã PLX) lại giảm lãi sâu. Theo báo cáo tài chính, 3 tháng đầu năm, Petrolimex ghi nhận doanh thu thuần bán hàng, cung cấp dịch vụ tăng gấp rưỡi cùng kỳ, đạt hơn 67.019 tỷ đồng. Tuy vậy, giá vốn bán hàng tăng gấp 1,8 lần, lên hơn 64.242 tỷ đồng khiến lãi gộp từ bán hàng, cung cấp dịch vụ còn 2.777 tỷ đồng, giảm 18%.

Doanh thu tài chính trong quý là 321 tỷ đồng, lãi từ công ty liên doanh liên kết là 234 tỷ đồng tăng mạnh so với cùng kỳ 2021. Nhưng chi phí bán hàng, chi phí tài chính cũng tăng mạnh khiến lãi sau thuế giảm về mức 442,4 tỷ đồng, tức gần 40%.

Riêng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm gần 63% so với cùng kỳ năm ngoái, về mức xấp xỉ 244 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu giảm một phần ba, còn 208 đồng.

Theo Petrolimex, nguyên nhân suy giảm do chủ yếu do tác động từ biến động giá dầu thế giới và nguồn cung xăng dầu trong nước.

Trên thị trường, cổ phiếu PLX giảm mạnh 22,8% từ đầu năm (1/1 – 27/6), tương đương mỗi cổ phiếu “bay” 12.300 đồng. Với hơn 1,2 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường PLC bị cuốn trôi hơn 15.000 tỷ đồng.