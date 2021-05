Xác minh thông tin người phụ nữ 35 tuổi dụ nam sinh 14 tuổi tới nhà để dâm ô

(VTC News) -

Ngày 4/5, Công an phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, đơn vị đang làm rõ thông tin đăng tải trên mạng xã hội Facebook về việc người phụ nữ 35 tuổi bị tố dụ dỗ nam sinh 14 tuổi đến nhà để thực hiện hành vi dâm ô.

Trước đó, trên trang Facebook cá nhân, tài khoản Quách Thị Th. đăng tải thông tin "truy tìm" người phụ nữ tên H. (35 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) có hành vi dâm ô nam sinh 14 tuổi tại nhà riêng trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh.

Thông tin xuất hiện trên Facebook tố cáo người phụ nữ dâm ô nam sinh 14 tuổi. (Ảnh: Facebook)

Theo chủ tài khoản, vụ việc xảy ra hôm 1/5. Người phụ nữ tên H. rủ nam sinh tên Đ. (14 tuổi) đến nhà riêng, sau đó giam giữ và dâm ô nam sinh này trong phòng ngủ khiến nạn nhân chảy máu vùng kín, kiệt sức. Thực hiện xong, H. chở nam sinh đến bệnh viện rồi bỏ đi. Khi gia đình báo công an, H. bỏ trốn khỏi địa phương.

Liên quan tới thông tin trên, Công an phường Hiệp Bình Chánh cho biết, đang tiến hành rà soát để điều tra làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, qua xác minh ban đầu công an chưa ghi nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn. Công an phường đã trao đổi với lực lượng an ninh mạng để xác minh, truy xét chủ tài khoản Quách Thị Th.