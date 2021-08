Xác minh thông tin một người ở Bình Dương tử vong sau khi "bị từ chối cấp cứu"

(VTC News) -

Ngày 18/8, các cơ quan chức năng của TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang xác minh thông tin nói rằng một bệnh nhân tử vong sau khi bị cơ sở y tế từ chối cấp cứu trên địa bàn phường Thuận Giao.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin được đăng tải trên Báo Điện tử VOV, chị N.T.K. (SN 1971, quê Cà Mau), đang tạm trú tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An. Sáng nay, chị K. khó thở nên em trai chở đi cấp cứu. Khi đến Phòng Khám Đa khoa Phúc An Khang (phường Thuận Giao, thành phố Thuận An) để cấp cứu nhưng bảo vệ không đồng ý mà hướng dẫn đến Bệnh viện Columbia. Trên đường đến Bệnh viện Columbia, chị mệt, ngất xỉu sau đó tử vong.

Sau đó có công an, chính quyền phường Thuận Giao đến ghi nhận sự việc và cho xe cứu thương chở đến nhà xác bệnh viện.

Liên quan đến vụ việc, phóng viên VTC News đã liên hệ với Phòng khám đa khoa Phúc An Khang để nắm thông tin. Người đại diện phòng khám này cho biết, cơ sở cũng đang kiểm tra, xác minh vụ việc nhưng theo thông tin ghi nhận từ phòng khám và từ camera thì không có trường hợp trên. "Đơn vị đang chờ các ngành chức năng kiểm tra, xác minh. Nếu có thông tin bên mình sẽ báo lại sau", người này nói.

Ông Lý Bình Sơn, Chủ tịch UBND phường Thuận Giao, TP Thuận An cho biết, Sở Y tế sẽ thành lập đoàn xác minh. Ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND thành phố Thuận An cũng cho biết, đã nắm được thông tin, hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra.