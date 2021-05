Xác minh người làm giả phiếu xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 ở Nghệ An

(VTC News) -

Chiều 6/5, trả lời VTC News, ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, cơ quan này đang đề nghị Công an tỉnh điều tra, truy tìm kẻ làm giả, chỉnh sửa kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 của 1 người dân ở TP Vinh.

"Hiện thành phố Vinh không có ai nhiễm COVID-19. Phiếu xét nghiệm đang lan truyền trên mạng là giả, chúng tôi đang đề nghị Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm kẻ tung tin thất thiệt", Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết.

Văn bản giả chỉnh sửa kết quả xét nghiệm đang lan truyền trên mạng xã hội ở Nghệ An gây hoang mang dư luận.

Trước đó, trên mạng xã hội ở Nghệ An xuất hiện văn bản chỉnh sửa kết quả xét nghiệm với SARS-CoV-2 của anh Nguyễn Tuấn An (trú tại phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An) từ âm tính thành dương tính với SARS-CoV-2

Sau khi phiếu xét nghiệm bị chỉnh sửa này được đăng lên mạng, người dân TP Vinh rất hoang mang, lo lắng.

Được biết, đến thời điểm 18h ngày 6/5, trên địa bàn tỉnh Nghệ An không có trường hợp nào mắc COVID-19 ở ngoài cộng đồng.