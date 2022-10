Theo Công an huyện Hàm Thuận Nam, từ 17h30 ngày 15/10, sau khi nhận được tin báo, Công an huyện đã huy động 40 cán bộ chiến sỹ, gồm công an huyện, công an xã, quân sự xã, dân phòng, dân quân, hàng chục nhân viên Công ty Tân Quang Cường, cùng 18 xe máy đào, 3 xe máy ủi, 5 xe máy cày (vận chuyển người ra vào) tham gia tìm kiếm số công nhân bị nạn.

Đến 23h00 cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa thi thể nam công nhân (anh Bùi Quang Trình, SN 1986, trú tỉnh Phú Thọ) về Trung tâm pháp y tỉnh Bình Thuận để khám nghiệm. Do khu vực xảy ra sự cố địa hình phức tạp, trời tối khó di chuyển nên công tác tìm kiếm rất khó khăn.

Hiện trường vụ sập mỏ khai thác titan.

Trong đêm, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đã phối hợp công an, trung tâm pháp y tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; làm việc, lấy lời khai đối với Giám đốc, quản lý và một số người có liên quan của Công ty Tân Quang Cường yêu cầu báo cáo rõ nội dung diễn biến đồng thời cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc khai thác, hoạt động của Công ty để phục vụ công tác điều tra.

Qua xác minh ban đầu, Công ty Tân Quang Cường thực hiện kế hoạch di chuyển cát từ bãi thải khai thác titan đến vị trí khác (cách đó 400m) bằng phương pháp bơm nước theo hệ thống ống dẫn từ hồ chứa đến vị trí đặt 3 máy hút cách chân bãi thải khoảng 15m, từ máy bơm vừa bơm nước vào bãi thải để cho máy hút cát qua hệ thống ống dẫn đến vị trí mới.

Khi 5 công nhân đang thao tác làm việc thì xảy ra sạt lở từ độ cao 20m xuống, vùi lấp 4 công nhân. Anh Phan Văn Hưng (SN 1988, trú tỉnh Nghệ An, tổ trưởng tổ khai thác) chạy thoát ra được ngoài khu vực sạt lở.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công ty Tân Quang Cường huy động nhân lực, máy móc hiện có để đào bới tìm kiếm. Đến khoảng 18h cùng ngày, thi thể anh Bùi Quang Trình được tìm thấy cách vị trí đặt máy bơm về hướng tây khoảng 30m ở độ sâu khoảng 1m.

Công an huyện đã phân công lực lượng túc trực 24/24h để tham gia tìm kiếm 3 nạn nhân còn lại gồm: Huỳnh Tấn Phước, Nguyễn Văn Nam (cùng ở tỉnh Bình Thuận); Nguyễn Văn Trung (ở tỉnh Bình Định).