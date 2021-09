Xác định nhóm côn đồ được công ty làm điện gió thuê đánh dân

Sáng 23/9, Thượng tá Nguyễn Đức Thùy - Trưởng Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông - cho biết dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Đắk Song bước đầu đã làm rõ nhóm đối tượng đánh người liên quan đến thỏa thuận đền bù tại các Dự án Điện gió Đắk N’drung 1, 2, 3.

Cơ quan công an tới hiện trường vụ đánh người dân liên quan đến việc đến việc công ty điện gió thỏa thuận đề bù.

Theo thông tin ban đầu, ngày 19/9, ông Phạm Tùng Nam (SN 1978), quản lý thi công đường dây 35KV của các dự án điện gió cùng với 14 người khác đến các hộ dân thuộc xã Thuận Hạnh để tiến hành thoả thuận đền bù (có 24 hộ dân chưa thỏa thuận được). Trong quá trình thỏa thuận, một số người đi cùng ông Nam đã đánh người gây thương tích, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Đắk Song vào cuộc khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ, ghi lời khai của người bị hại và người chứng kiến cũng như triệu tập các đối tượng liên quan để xác minh.

Nhóm đối tượng vây đánh anh Trần Anh Tèo.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song xác định chiều 19/9, ông Nam cùng với 1 nhóm người đến nhà ông Trần Văn Tuý (SN 1980, ở xã Thuận Hạnh) để thoả thuận hỗ trợ đền bù 75 triệu đồng cho 1.800m2. Ông Tuý không đồng ý mà yêu cầu đền bù với mức giá là 200 triệu đồng.

Hai bên không thống nhất được nên nhóm người đi thỏa thuận bồi thường ra về. Sau đó, anh Trần Anh Tèo (em của ông Tuý) vừa từ nhà ông Túy ra về được khoảng 100m thì bị 4 người chặn lại và dùng tay đánh gây thương tích phần mềm trên mặt.

Sau đó, nhóm người này tiếp tục đến nhà ông Trương Văn Tuý (SN 1967, xã Thuận Hạnh) để thoả thuận đền bù 455 triệu đồng cho diện tích 3.400m2 nhưng ông Tuý không đồng ý và yêu cầu đền bù với mức giá 1,2 tỉ đồng.

Khi ông Tuý đi vào nhà thì bị Nguyễn Hữu Dũng (SN 1981) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk) dùng tay xô đẩy và đánh vào mặt, khiến ông Tuý ngã xuống đất.

Anh Trần Anh Tèo bị nhóm đối tượng đánh gây thương tích.

Theo Thượng tá Nguyễn Đức Thùy, quá trình làm việc, ông Nam thừa nhận đã thuê nhóm người trên để "hỗ trợ" việc thoả thuận đền bù. Những người trên cũng thừa nhận việc đánh anh Trần Anh Tèo và ông Trương Văn Tuý.

"Cơ quan CSĐT đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương", Thượng tá Thùy cho biết thêm.

Thời gian gần đây giữa người dân và các đơn vị liên quan đến các dự án điện gió liên tiếp xảy ra mâu thuẫn. Theo phản ánh của người dân, không chỉ ngang nhiên đánh người, các đối tượng lạ mặt còn chặt phá cây trồng, đập phá tài sản.