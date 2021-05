Xác định nguyên nhân nam thanh niên chết bất thường ở nhà nghỉ hoạt động 'chui'

(VTC News) -

Chiều 25/5, Công an TP Hải Phòng cho biết, bước đầu, cơ quan công an xác định, nam thanh niên chết bất thường trong nhà nghỉ hoạt động "chui" giữa mùa dịch là do sốc ma túy.

Khoảng 22h30 ngày 23/5, P.Đ.V (SN 1987) và N.T.T (SN 1985, cùng trú tại phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), N.V.Q (SN 1985, ở phường Đông Khê, quận Ngô Quyền) thuê phòng 401 tại nhà nghỉ Nhật Anh (phường Đông Khê).

Đến 11h15 ngày 24/5, N.T.T phát hiện P.Đ.V chết trong tư thế nằm ngủ.

Lực lượng chức năng có mặt tại nhà nghỉ Nhật Anh, nơi nam thanh niên chết do sốc ma túy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Ngô Quyền phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Lực lượng công an xác định, trước khi thuê phòng nghỉ N.T.T, N.V.Q và P.Đ.V sử dụng ma túy ở bãi gửi xe ở tổ 30 (cụm 5, phường Đông Khê).

Lãnh đạo UBND phường Đông Khê cho hay, trước đó, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, chính quyền địa phương thông báo chủ nhà nghỉ Nhật Anh việc dừng tiếp nhận khách lưu trú. Thông báo được dán trước cửa nhà nghỉ. Đồng thời, chủ nhà nghỉ cam kết thực hiện chỉ đạo nhưng sau đó vẫn cố tình vi phạm.

Chính quyền địa phương đã lập biên bản đối với chủ nhà nghỉ Nhật Anh, có báo cáo gửi cấp trên xem xét hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, có thể xử phạt hành chính, thậm chí dừng hoạt động đối với cơ sở.