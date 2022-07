Xác định nghi phạm vụ thi thể người phụ nữ không nguyên vẹn ở Hải Phòng

(VTC News) -

Liên quan vụ người phụ nữ đầu lìa khỏi thi thể ở Hải Phòng, bước đầu, cơ quan chức năng xác định, nam nhân viên làm ở quán của nạn nhân là nghi phạm. Người này từng có tiền án, tiền sự, trú tại huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng).

Lực lượng công an phong toả hiện trường để điều tra vụ việc.

Trước đó, chiều 22/7, con gái bà N.T.H. (hơn 50 tuổi, quê ở quận Kiến An, hiện trú tại khu vực quận Lê Chân, Hải Phòng) phát hiện mẹ tử vong trong tình trạng cơ thể không còn nguyên vẹn nên báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an TP Hải Phòng, Công an quận Kiến An nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, làm rõ vụ việc.

Hai mẹ con bà H. mở quán ốc ở quận Kiến An được gần 1 tháng nay. Chiều hàng ngày, bà H. từ nhà ở quận Lê Chân sang hỗ trợ con gái bán hàng tại Kiến An. Chiều tối ngày 22/7, sau khi nghỉ bán hàng, bà H. không về nhà như mọi khi.

Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng không liên hệ được với nam nhân viên mà con gái bà H. thuê phụ bán quán.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.