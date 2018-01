Xác định khối lượng đầu đạn trong vườn nhà dân ở Hưng Yên

(VTC News) - Lực lượng chức năng đến hiện trường kiểm tra, ước tính khối lượng đầu đạn phát hiện được khoảng từ 5 đến gần 6 tấn.

Liên quan vụ phát hiện số lượng lớn đầu đạn tại vườn nhà dân ở Hưng Yên, Chỉ huy phó Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên cho biết, số vật liệu nổ phát hiện được trong khu dân cư nên nguồn gốc số đạn này sẽ do cơ quan công an điều tra. Hiện Công an huyện Khoái Châu gửi báo cáo cho Công an tỉnh Hưng Yên và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên để xin ý kiến xử lý.

Chỉ huy phó Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên nói: "Theo báo cáo của Công an huyện Khoái Châu, số đầu đạn rơi vào khoảng 4,6 khối, ước tính trọng lượng số đạn phát hiện được khoảng từ 5 tấn đến gần 6 tấn".

Ông này cho biết thêm, sau khi nhận được thông tin, đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng địa phương xuống hiện trường để nắm tình hình, bảo vệ hiện trường và báo cáo với Bộ Tư lệnh quân khu 3.

Số đầu đạn phát hiện được tại vườn nhà dân ở Hưng Yên.

Trước đó, chiều 10/1, ông Phan Văn Đạt, Chủ tịch xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, Hưng Yên cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện kho khoảng 2 tấn vật liệu nổ, chủ yếu là đầu đạn loại loại 12 ly 7 tại vườn một hộ dân trên địa bàn xã.

Vào ngày 9/1, chính quyền xã Dân Tiến nhận được tin báo của người dân trong vườn nhà bà Phan Thị Thịnh, ở thôn Yên Lịch có chứa một đống phế liệu nổ.

Sau khi nhận được thông tin, Công an xã Dân Tiến cử lực lượng xuống bảo vệ hiện trường, đồng thời thông báo vụ việc tới cấp trên.

Qua xác minh, Công an tỉnh Hưng Yên xác định chủ nhân của số vật liệu nổ là ông Nguyễn Đức Doanh, ở xã Hồng Tiến.

Theo lời khai của ông Doanh, số vật liệu nổ này nằm lẫn vào các đống phế liệu được ông thu mua. Ông Doanh cho biết không bán được nên để tập kết tại nhà em họ nhiều tháng nay.

Công an xã Dân Tiến đang bảo vệ hiện trường, chờ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên đưa ra phương án xử lý số đầu đạn trên, tránh gây hiểm họa khó lường cho người dân.

Tùng Lâm