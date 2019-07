Xác định đơn vị nắm bản quyền 4 trận sân nhà vòng loại World Cup 2022 của tuyển Việt Nam

Tuyển Việt Nam bước vào chiến dịch vòng loại World Cup 2022 vào ngày 5/9 tới, khởi đầu với chuyến làm khách trên sân Thái Lan. Các học trò của HLV Park Hang Seo thi đấu tổng cộng 8 trận (2 lượt) với 4 đối thủ là Thái Lan, Malaysia, Indonesia và UAE. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, tuyển Việt Nam đang có cơ hội vàng để lọt vào vòng loại cuối cùng lần đầu tiên trong lịch sử.

Các trận đấu của tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam thu hút sự chú ý của hàng chục triệu người hâm mộ. (Ảnh: Duy Thành)

Khán giả Việt Nam cũng sẽ có cơ hội theo dõi ĐTQG qua sóng truyền hình. Next Media trở thành đơn vị nắm giữ bản quyền 4 trận sân nhà của tuyển Việt Nam ở vòng loại, bao gồm trận gặp Malaysia (10/10), UAE (14/11), Thái Lan (19/11) và Indonesia (4/6/2020). Quang Hải cùng các đồng đội cần tích luỹ tối đa điểm số trên sân nhà để tạo đà thuận lợi, do các trận sân khách trước 4 đối thủ kể trên đều rất khó khăn.

"Đây là bảng đấu khá kỳ lạ, bao gồm rất nhiều đội đến từ cùng một khu vực. Tuyển Việt Nam phải đá làm sao để chứng tỏ vị thế số 1 Đông Nam Á, tạo ra sự kiêu hãnh và chứng tỏ sức mạnh tuyệt đối.

UAE - đối thủ mạnh nhất bảng, thực ra cũng từng thua Việt Nam (Asian Cup 2007). Đá với UAE có khi còn dễ hơn đá với Thái Lan, ở một góc độ nào đó. Cửa đi tiếp của tuyển Việt Nam rất sáng và đây là vòng loại mà trận đấu nào cũng cần chuẩn bị nghiêm túc. Mọi trận ta đều phải phát huy khả năng của mình.

Tuyển Việt Nam được tiếng nhất Đông Nam Á, nhưng cách biệt giữa các đội trong bảng là không nhiều. HLV Park Hang Seo cùng các cộng sự phải có sự tính toán", BLV Quang Huy phân tích.

"Với khí thế, niềm kiêu hãnh và lực lượng của mình, tuyển Việt Nam hãy cứ nhìn lên, nhìn rộng ra, đừng nhìn xuống. Tôi thấy rất mừng khi chúng ta tránh được Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Qatar,... Còn gặp đội nhóm 1 mà như UAE thì chúng ta có thể lạc quan. Không chủ quan, nhưng hãy tự tin để nhìn lên trên chứ đừng lo ở dưới.

HLV Park Hang Seo đang mát tay, các tuyển thủ QG chơi cũng tốt nên cần tin tưởng. Tuyển Việt Nam cũng có độ dày lực lượng để có kết quả tốt.

Bản quyền U22 Việt Nam thi đấu tại SEA Games hiện cũng đang là món hàng hot trên thị trường. (Ảnh: Duy Thành)

Cách biệt trình độ không lớn nên tuyển Việt Nam có cơ hội tốt để nhất bảng. Nằm ở những bảng mà khả năng đứng tối đa là nhì, chúng ta không thể nói trước điều gì. Nằm cùng bảng với Nhật Bản, Hàn Quốc thì rất khó đứng nhất, song ở bảng mà các đội sàn sàn nhau, chúng ta có thể hướng đến", BLV Quang Huy kết luận.

Theo lịch thi đấu V-League 2019, tuyển Việt Nam chỉ có 3 ngày trọn vẹn chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan, bằng 1/3 so với người Thái. VPF đang đề xuất đẩy nhanh lịch thi đấu giai đoạn cuối tháng 8 để các cầu thủ có thêm thời gian tập luyện cho cuộc so tài mang tính then chốt của bóng đá Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

