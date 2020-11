Xả súng kinh hoàng ở thủ đô Áo, ít nhất hai người chết

Hôm 2/11 (giờ địa phương), ông Harald Soro, phát ngôn viên Bộ Nội vụ Áo cho biết, ít nhất hai người chết và nhiều người khác bị thương trong một cuộc tấn công khủng bố xảy ra tại nhiều địa điểm tại thủ đô Vienna (Áo).

Xả súng kinh hoàng ở thủ đô Áo, ít nhất hai người chết. (Ảnh: Reuters)

Cảnh sát Áo cho biết trên Twitter, trong số những người bị thương có cả một cảnh sát. Họ đã bắn chết một trong những kẻ tấn công.

Thị trưởng Vienna Michael Ludwig cho hay 15 người đang được điều trị tại các bệnh viện ở Vienna, và 7 người trong tình trạng nghiêm trọng.

Một người đàn ông giơ tay khi cảnh sát yêu cầu kiểm tra quanh khu vực xảy ra khủng bố. (Ảnh: Reuters)

Theo Bộ trưởng Nội vụ Karl Nehammer, tất cả 6 địa điểm trong vụ tấn công đều nằm ngay gần con phố có giáo đường Do Thái.

Lãnh đạo cộng đồng Do Thái Oskar Deutsch cho biết trên Twitter rằng không rõ liệu giáo đường Do Thái ở Vienna và các văn phòng liền kề có phải là mục tiêu hay không và họ đã đóng cửa vào thời điểm đó. Giáo sĩ Schlomo Hofmeister sống trong khuôn viên của giáo đường Do Thái. “Khi nghe thấy tiếng súng, chúng tôi nhìn xuống từ cửa sổ và thấy các tay súng bắn vào khách của các quán bar và quán rượu”, ông nói.

Thủ tướng Sebastian Kurz mô tả là đây "một cuộc tấn công khủng bố". Còn Bộ trưởng Nội vụ Karl Nehammer cho biết một số kẻ tấn công “được trang bị vũ khí mạnh và nguy hiểm”.

Cảnh sát đang tiến hành truy quét, đóng cửa và phong tỏa các khu vực lớn của trung tâm Vienna. Cư dân được khuyến khích ở trong nhà. “Chúng tôi đã tập hợp một số đơn vị lực lượng đặc biệt để tìm kiếm những kẻ khủng bố. Do đó, tôi sẽ không giới hạn trong phạm vi một khu vực cụ thể của Vienna vì đây là những thủ phạm linh hoạt”, Karl Nehammer cho hay.

Vụ xả súng xảy ra chỉ vài giờ trước khi Áo tái áp đặt phong tỏa nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch COVID-19, trong khi các nhà hàng và quán bar chật kín người đang tận hưởng không khí thoải mái trước giờ giãn cách.

