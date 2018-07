World Cup 2018: Phụ nữ Nga mê mệt đàn ông ngoại quốc?

World Cup đang mang lại cho đàn ông Nga một nỗi lo không hề nhỏ.

Con đường Nikolskaya ở thủ đô Moskva là địa chỉ trao tay của hàng ngàn CĐV đến với World Cup 2018. Khu phố này được coi là "Fan Fest" không chính thức trên đất Nga. Vào mỗi buổi chiều, bầu không khí lễ hội đã tràn ngập Nikolskaya. Những CĐV Colombia nhảy Salsa, người Brazil diện đồ vàng xanh rực rỡ nhảy Samba. Gần đó, CĐV Anh cười tươi với gọng kính trắng khổng lồ in màu cờ tổ quốc.

Khi phụ nữ Nga “kết” đàn ông ngoại

Một cô gái Nga ở độ tuổi 25 mải mê dùng điện thoại quay lại những cảnh đó. "Tanya bạn ơi, thật tuyệt vời. Họ thật đẹp, thật gợi cảm", cô gái nói với người bạn của mình. Một người đàn ông Brazil nhìn thấy hai cô gái. Anh bước lại gần, mỉm cười và xin chụp ảnh chung.

Cô gái Nga xinh đẹp trên khán đài.

Trong 2 tuần đầu tiên của World Cup, các thành phố của Nga tràn ngập những du khách đến từ 32 quốc gia. Với những gì được thể hiện trên Vkontakte, mạng xã hội nổi tiếng ở Nga, người dân địa phương yêu thích điều này. Họ hòa mình vào bầu không khí sôi động mà CĐV nước ngoài tạo ra trên những cung đường và sân vận động. Nhiều cô gái đã đăng các câu chuyện về tình yêu mùa Hè với người nước ngoài.

Daria, một cô gái 23 tuổi, miêu tả những người đàn ông nước ngoài giống như "những ánh sáng bừng lên giữa màn đêm của nước Nga". "Họ đẹp hơn, chăm sóc bản thân tốt hơn. Họ lịch thiệp, ga lăng...", Daria so sánh.

Maria Arzamasova, một blog chuyên về vấn đề tình dục tại Nga, nói rằng đó là những dấu hiệu cho thấy chuyển biến tích cực trong đời sống của phụ nữ Nga.

"Nói đó là cuộc cách mạng tình dục thì nghe có vẻ quá to tát nhưng thực tế du khách mùa World Cup đã giúp hạ bức màn sắt đang bủa vây sự tự do về tình dục của phụ nữ Nga. Phụ nữ Nga bây giờ có những tiêu chí mới để so sánh đàn ông trong nước".

Nhưng đàn ông Nga không thích điều này

Komsomolskaya Pravda, một tờ báo lá cải nổi tiếng ở Nga, đã dùng những từ nặng nề để gọi các cô gái Nga có cảm tình với đàn ông ngoại quốc. Trong khi đó, một chương trình trên kênh truyền hình Tsargrad đổ lỗi cho mạng xã hội đã "thúc đẩy các hình thức nữ quyền cực đoan nhất". Trang web của họ chạy một bài báo dài, trích dẫn phát biểu của hàng tá phụ nữ nước ngoài khen ngợi phẩm chất của đàn ông Nga.

Nhiều cô gái Nga sẽ lấy chồng ngoại quốc sau World Cup 2018?

Một số đàn ông Nga đã lập những nhóm đầy mỉa mai trên mạng xã hội. Trên đó, họ thể hiện quan điểm gia trưởng, cho rằng phụ nữ Nga thế hệ mới quá "lẳng lơ" và đàn ông ngoại quốc đang phá hoại "gen của quốc gia". Họ trích dẫn phát biểu của nghị sĩ Tamara Pletnyova, khuyên phụ nữ Nga đừng nên quan hệ với đàn ông ngoại quốc và phụ nữ Nga nên sinh những đứa trẻ "thuần Nga".

Marianna Murayeva, một nhà xã hội học tại Trường Kinh tế cao cấp, đã đưa ra quan điểm về vấn đề này. Bà cho rằng lâu nay đàn ông Nga luôn coi phụ nữ Nga là "tài nguyên" cần được bảo vệ. Điều đó đã ăn sâu vào tiềm thức của họ. Bởi vậy, họ nhảy dựng lên khi phụ nữ nước mình cởi mở hơn với đàn ông tới từ các quốc gia khác. Tuy nhiên, với xã hội hiện đại, quan niệm đó đã quá cũ kỹ và lỗi thời.

World Cup đã thổi vào phụ nữ Nga luồng tư tưởng mới. Không còn những rào cản đầy nặng nề về tư tưởng. Giờ đây, họ muốn tự do tận hưởng tình yêu, tình dục và sự lãng mạn.

Blogger Arzamasova cho rằng đàn ông Nga cần chấp nhận điều này. Thay vì cố gắng cản trở, họ nên bước vào cuộc cạnh tranh với đàn ông ngoại quốc.

>>> Đọc thêm: Video: Cổ động viên Anh khỏa thân chạy ngoài đường ăn mừng chiến thắng