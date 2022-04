Will Smith mất nhiều dự án phim sau 'scandal cái tát'

Ngày 31/2, The Wrap có cuộc phỏng vấn với một số nhà sản xuất tại Hollywood về sự việc liên quan đến Will Smith. Một nhà sản xuất (xin giấu tên) cho hay anh đã làm việc với Westbrook - công ty của phim của Will Smith và quyết định hủy các hợp đồng đang đàm phán.

"Tôi thậm chí sẽ không bao giờ làm việc với Will Smith. Will Smith có ý nghĩa gì với công ty Westbrook? Không gì cả. Anh ấy cũng sẽ mất nhiều dự án trong thời gian tới", người này cho biết.

Will Smith sẽ mất nhiều dự án sau sự cố đánh Chris Rock trên sân khấu.

Người này viện dẫn trường hợp của Tom Cruise và Mel Gibson để nói về hậu quả mà Will Smith phải gánh chịu khi gây nên sự cố đánh Chris Rock trên sân khấu lễ trao giải Oscar lần thứ 94.

"Tôi không biết sự cố vừa rồi sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự nghiệp của anh ta trong tương lai. Nhưng Tom Cruise hay Mel Gibson từng đối mặt với những hậu quả khủng khiếp bởi hành động sai lầm của họ. Will Smith sẽ bị thế chân bởi các tên tuổi khác như Dwayne Johnson, Kevin Hart, Tom Holland", nhà sản xuất chia sẻ với The Wrap.

Các nhà sản xuất khác cho hay Will Smith đưa ra lời xin lỗi chậm trễ. Trong bài phát biểu khi nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc, tài tử chỉ gửi lời xin lỗi đến Viện Hàn lâm và khán giả mà không nhắc đến Chris Rock.

"Anh ấy được đối xử như Chúa và không xứng đáng. Anh ấy không xin lỗi Chris Rock. Will Smith còn tham gia tiệc tùng sau đó", nhà sản xuất nhấn mạnh.

Theo Variety, ban lãnh đạo của Viện Hàn lâm là David Rubin và Dawn Hudson đã làm việc với Will Smith qua Zoom về bê bối. Cuộc nói chuyện diễn ra ngắn gọn trong 30 phút. Trong đó, Smith một lần nữa xin lỗi về hành động dại dột của mình, đồng thời cố gắng giải thích lý do cáu kỉnh khi Rock trêu đùa về mái tóc của vợ anh, Jada Pinkett Smith.

Phát biểu trước truyền thông, Viện Hàn lâm khẳng định đã yêu cầu Smith rời lễ trao giải sau khi tấn công đồng nghiệp, nhưng bị nam diễn viên từ chối. Tuy nhiên, TMZ khẳng định ban tổ chức nói dối.