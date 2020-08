Chuyên gia WHO: Virus SARS-CoV-2 rất khó ngăn chặn, không biến mất theo mùa

“Thông thường, virus có biểu hiện theo mùa. Chúng tôi chắc chắn đã thấy điều đó với bệnh cúm. Cho đến nay, virus SARS-CoV-2 chưa cho thấy sẽ là bệnh theo mùa”, ông Mike Ryan, người đứng đầu Chương trình y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho biết.

"Những gì đã và đang diễn ra cho thấy, chúng ta chịu áp lực từ virus corona chủng mới. Loại virus này rất khó ngăn chặn”, người đứng đầu Chương trình y tế khẩn cấp của WHO nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chương trình y tế khẩn cấp của WHO Mike Ryan. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, trao đổi với các phóng viên hôm 10/8, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết ít nhất có một số lý do để lạc quan. Ông viện dẫn New Zealand - quốc gia đã trải qua 100 ngày không có sự lây nhiễm cộng đồng, và nhiều nơi có mức độ lây nhiễm virus thấp.

Theo người đứng đầu WHO, có rất nhiều hy vọng để ngăn chặn dịch COVID-19. “Có những chồi xanh của hy vọng, và bất kể quốc gia, khu vực, thành phố hay thị trấn nào, không bao giờ là quá muộn để ngăn chặn dịch bệnh này”, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nói.

Một số người hy vọng rằng nhiệt độ và độ ẩm sẽ ngăn chặn sự lây nhiễm nCoV. Từ những ngày đầu tiên bùng phát trong những tháng mùa đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đại dịch sẽ kết thúc khi thời tiết ấm hơn. Tuy nhiên, các nghiên cứu và sự gia tăng các trường hợp nhiễm bệnh tại Mỹ đã chỉ ra thực tế trái ngược.

Tại Mỹ, các ca nhiễm nCoV gia tăng nhanh chóng ở các thành phố như Houston, Austin, Dallas và Phoenix trong những tháng mùa hè. Hai quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi virus ngoài Bắc Mỹ - Brazil và Ấn Độ - đều là những quốc gia có khí hậu nóng. Tại Nga, nơi có khí hậu mát mẻ, hơn 890.000 người đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus.

Các quan chức của WHO cho biết, đại dịch COVID-19 sẽ tiếp tục trong nhiều tháng. “Chúng tôi biết rằng nếu có cơ hội lây la, virus sẽ tiếp tục lây lan. Phần lớn dân số vẫn còn dễ bị nhiễm bệnh”, bà Maria Van Kerkhove, người đứng đầu nhóm kỹ thuật của cơ quan dịch bệnh khẩn cấp thuộc WHO, cho hay.