WHO tiết lộ gì trong báo cáo về nguồn gốc COVID-19 được cả thế giới ngóng chờ?

Theo bản dự thảo AP tiếp cận được, các nhà nghiên cứu đánh giá các mức độ của 3 giả thiết.

Cụ thể, virus lây qua vật chủ trung gian là giả thiết có nhiều khả năng xảy ra nhất.

Đối với giả thiết virus thoát khỏi phòng thí nghiệm, các nhà khoa học tin là "cực kỳ khó xảy ra".

Một giả thiết khác được nghiên cứu là virus trực tiếp nhảy từ dơi sang người. Các nhà nghiên cứu nhận định đây là kịch bản có khả năng nhưng khó có thể xảy ra.

Báo cáo không loại trừ giả thiết virus lây lan qua thực phẩm đông lạnh vì virus có thể tồn tại ở nhiệt độ đóng băng.

Báo cáo cũng chỉ ra thực tế không có ghi nhận về virus tương tự SARS-CoV-2 trong bất cứ phòng thí nghiệm nào trước tháng 12/2019. Tài liệu này đồng thời nhấn mạnh độ an toàn cao trong các phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.

Báo cáo của WHO là kết quả của một nhiệm vụ kéo dài 28 ngày, trong đó nhóm chuyên gia quốc tế do WHO dẫn đầu làm việc với các nhà khoa học Trung Quốc tại thành phố Vũ Hán - nơi bùng phát dịch đầu tiên.

Nhiệm vụ này kết thúc hôm 9/2. WHO dự định công bố báo cáo cuối cùng cách đây hai tuần, nhưng kế hoạch bị hoãn sang tuần này.

WHO không trả lời khi được hỏi liệu ngày công bố báo cáo và nội dung cuối cùng có phải là quyết định chung của nhóm chuyên gia quốc tế và Trung Quốc hay không.

Cơ quan Liên hợp quốc trước đó luôn khẳng định tài liệu này sẽ là một “báo cáo chung”

Trước việc WHO chậm trễ công bố báo cáo, giới chức Mỹ bày tỏ quan ngại và cho rằng không loại trừ chính phủ Trung Quốc "giúp" soạn thảo báo cáo này.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh bên cạnh việc làm rõ, quy trách nhiệm về nguồn gốc đại dịch, báo cáo của WHO cần phải tập trung vào việc gây dựng một hệ thống vững mạnh hơn để đề phòng những biến cố dịch bệnh trong tương lai.

Trung Quốc trước đó khẳng định không có cơ sở kết luận virus thoát ra từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Các quan chức nước này cũng đề cập tới giả thiết virus gây dịch COVID-19 có thể xuất hiện ở các nơi khác và "nhập khẩu" vào Trung Quốc.

“Không thiên vị không có nghĩa là giả định phạm tội nhằm vào Trung Quốc. Trung Quốc hy vọng các quốc gia liên quan cũng có thể tham gia công tác truy tìm nguồn gốc virus này trên toàn cầu một cách tích cực, trên cơ sở khoa học và hợp tác, đồng thời chia sẻ kết quả nghiên cứu của họ”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói trong cuộc họp báo giữa tháng hai.