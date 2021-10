WHO tiếp tục đánh giá vaccine Sputnik V của Nga

(VTC News) -

“Cũng như các ứng cử viên vaccine khác, WHO tiếp tục đánh giá vaccine Sputnik V từ các cơ sở sản xuất khác nhau và sẽ công bố quyết định về tình trạng EUL khi có tất cả các dữ liệu và đánh giá kết luận. Bất kỳ loại vaccine nào được chứng minh là an toàn, hiệu quả, đảm bảo chất lượng, và đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong quy trình EUL, sẽ được cấp khuyến nghị EUL”, WHO cho hay.

Theo WHO, quy trình đánh giá EUL sẽ giúp "tăng tốc độ tiếp cận công bằng với vaccine”.

WHO đang chuẩn bị cho giai đoạn đánh giá phê duyệt sử dụng khẩn cấp cho vaccine Sputnik V. (Ảnh: Reuters)

"Sẽ vẫn còn những vấn đề xung quanh thông tin đầy đủ về hồ sơ mà ứng viên nộp đơn, Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga đã cung cấp, và cũng có những vấn đề liên quan đến việc hoàn thiện kiểm tra các nhà sản xuất khác nhau ở Nga”, Trợ lý Tổng giám đốc WHO về Tiếp cận Thuốc và y tế Mariangela Batista Galvao Simao, nói về triển vọng của Sputnik V sẽ được thông qua quy trình EUL.

Sau cuộc hội đàm với Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus tại Geneva vào ngày 1/10, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cho biết tất cả các rào cản cản trở việc đăng ký Sputnik V với WHO đã được gỡ bỏ.

Cơ quan báo chí của WHO cho hay, WHO đang chờ thông tin bổ sung về Sputnik V từ Moskva, cho biết chỉ sau khi dữ liệu này được xem xét, các chuyên gia quốc tế mới có thể tổ chức chuyến đi đến Nga để kiểm tra.

Đầu năm nay, WHO đã kiểm tra 4 cơ sở sản xuất ở Nga trong khuôn khổ đánh giá sơ bộ vaccine Sputnik V và đưa ra khuyến nghị cụ thể.

Đến nay, 7 loại vaccine COVID-19 đã được WHO cho phép sử dụng khẩn cấp. Sputnik V và EpiVacCorona của Nga nằm trong số 13 loại vaccine đang ở các giai đoạn đánh giá khác nhau.