WHO sẽ công bố báo cáo điều tra nguồn gốc COVID-19 vào giữa tháng 3

(VTC News) -

Hôm 5/3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, cơ quan này sẽ công bố báo cáo đầy đủ về nguồn gốc COVID-19 do phái đoàn của WHO thực hiện tại Vũ Hán, Trung Quốc vào giữa tháng 3.

"Thời gian dự kiến là khoảng 14-15/3”, Peter Ben Embarek, trưởng nhóm điều tra của WHO và là chuyên gia về các bệnh lây truyền từ động vật sang người cho biết.

Trước đó, các quan chức của WHO cho biết, nhóm điều tra COVID-19 có thể đưa ra một báo cáo tóm tắt trước khi công bố báo cáo đầy đủ về phát hiện nguồn gốc virus SARS-CoV-2.

WHO sẽ công bố báo cáo đầy đủ về điều tra nguồn gốc COVID-19 vào giữa tháng 3. (Ảnh: Reuters)

Tháng trước, khi kết thúc nhiệm vụ phái đoàn của WHO, Peter Ben Embarek cho rằng virus SARS-CoV-2 có thể bắt nguồn từ loài dơi, mặc dù không chắc chắn bằng cách nào nó lây nhiễm sang người. Bên cạnh đó, chuyên gia này cũng loại trừ khả năng virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng cho hay: “Tôi xin đảm bảo, mọi thứ đã xảy ra trong chuyến đi sẽ được trình bày minh bạch”.

Trong khi đó, Mike Ryan, chuyên gia cấp cứu hàng đầu của WHO, đánh giá: “Nhóm điều tra nguồn gốc COVID-19 thực sự đã làm việc chăm chỉ, cố gắng đưa ra báo cáo đầy đủ để chúng ta có thể có một cuộc thảo luận thích hợp xung quanh báo cáo này”.

Hôm 5/3, một bức thư ngỏ từ một nhóm các nhà khoa học cho biết, phái đoàn của WHO “không có nhiệm vụ, quyền độc lập hoặc quyền tiếp cận cần thiết để thực hiện cuộc điều tra đầy đủ” về tất cả các giả thuyết về nguồn gốc của virus.

Nikolai Petrovsky, chuyên gia tại Đại học Flinders ở Adelaide, Australia, một trong những tác giả của bức thư, cho biết dù nhóm chuyên gia WHO đã đến Vũ Hán điều tra nguồn gốc COVID-19, thế giới vẫn chưa biết nguồn gốc gây ra đại dịch.

Đại sứ Chen Xu, trưởng phái đoàn Trung Quốc ở trụ sở Geneva của Liên hợp quốc tại Geneva, cho rằng: “Đây không phải là một cuộc điều tra, đó là nghiên cứu khoa học chung. Các chuyên gia đã được WHO lựa chọn, họ làm việc, hợp tác khoa học với các đối tác Trung Quốc”.