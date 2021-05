WHO phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine Sinopharm của Trung Quốc

(VTC News) -

Hôm 7/5, Tổng giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus cho biết: "Chiều nay, WHO đưa vaccine COVID-19 của Sinopharm vào danh sách sử dụng khẩn cấp. Đây là vaccine thứ 6 nhận được chứng nhận của WHO về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng".

Tổng giám đốc Tedros Ghebreyesus cũng cho hay, một hội đồng chuyên gia của WHO đã đề xuất tiêm hai liều vaccine Sinopharm cho những người từ 18 tuổi trở lên.

Vaccine ngừa COVID-19 Sinopharm của Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Quyết định phê duyệt vaccine Sinopharm dựa trên cơ sở đánh giá của nhóm cố vấn kỹ thuật WHO. Nhóm này đã bắt đầu họp vào ngày 26/4 để xem xét các dữ liệu lâm sàng mới nhất cũng như thực tiễn sản xuất vaccine của Sinopharm.

Qua thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III ở nhiều quốc gia, nhóm chuyên gia tư vấn chiến lược (SAGE) của WHO kết luận vaccine Sinopharm có hiệu quả bảo vệ 78,1% sau hai mũi tiêm.

Đây là lần đầu tiên WHO cấp phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp cho một loại vaccine do Trung Quốc phát triển và bào chế. Một loại vaccine khác đến từ Trung Quốc, do công ty Sinovac Biotech sản xuất, có thể được WHO chấp thuận sớm nhất vào tuần sau. Các chuyên gia kỹ thuật của tổ chức này đã đánh giá Sinovac vào hôm 5/5.

Đến nay, ngoài vaccine Sinopharm, WHO cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson và Moderna.