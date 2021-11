WHO phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 của Ấn Độ

(VTC News) -

Với quyết định trên, Covaxin trở thành vaccine ngừa COVID-19 thứ 7 được WHO phê duyệt sử dụng trong trường hợp khẩn cấp sau vaccine Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm và Sinovac.

Nhóm cố vấn kỹ thuật của WHO khẳng định vaccine Covaxin mang lại lợi ích vượt trội so với những rủi ro có thể xảy ra, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn của WHO về khả năng bảo vệ chống lại COVID-19.

Vaccine Covaxin trở thành vaccine ngừa COVID-19 thứ 7 được WHO phê duyệt sử dụng khẩn cấp. (Ảnh: Reuters)

Vaccine Covaxin được cấp phép sử dụng khẩn cấp ở Ấn Độ vào tháng 1/2021, trước cả khi hoàn thành thử nghiệm giai đoạn cuối. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy, vaccine này có hiệu quả ngăn ngừa 78% tỷ lệ chuyển biến nặng do COVID-19.

Nhóm chuyên gia của WHO khuyến nghị vaccine Covaxin nên sử dụng 2 liều, cách nhau 4 tuần với nhóm đối tượng trên 18 tuổi.

Quyết định mới đây của WHO được kỳ vọng sẽ giúp hàng triệu người Ấn Độ đã tiêm vaccine Covaxin có thể ra nước ngoài. Đồng thời, nó cũng mở đường cho Covaxin được chấp thuận ở các nước nghèo.

Ấn Độ hoan nghênh động thái mới của Tổ chức Y tế Thế giới. Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar khẳng định điều này sẽ "tạo điều kiện đi lại cho nhiều công dân Ấn Độ và đóng góp vào công bằng vaccine".