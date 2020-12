WHO nói biến thể COVID-19 mới ở Anh không đáng lo

Trước sự xuất hiện của biến thể COVID-19 mới ở Anh, khiến một loạt quốc gia cảnh giác áp đặt các hạn chế đi lại đối với Anh, các quan chức WHO cho biết điều này là một phần bình thường trong quá trình tiến hóa của virus, không đáng lo và các công cụ theo dõi đang được thực hiện.

“Chúng ta phải tìm ra sự cân bằng. Điều rất quan trọng là phải minh bạch, phải thông báo cho công chúng biết sự việc diễn ra như thế nào. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần hiểu rằng đây là một phần bình thường của quá trình tiến hóa của virus”, Mike Ryan, Giám đốc Chương trình khẩn cấp của WHO, cho hay.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng, biến thể COVID-19 mới vừa xuất hiện ở Anh không đáng lo. (Ảnh: Reuters)

“Trên thực tế, việc có thể theo dõi virus một cách chặt chẽ, cẩn thận, khoa học là một bước phát triển tích cực cho sức khỏe cộng đồng toàn cầu và các quốc gia thực hiện loại hình giám sát này cần được khen ngợi”, Giám đốc Chương trình khẩn cấp của WHO nhấn mạnh.

Trích dẫn dữ liệu từ Anh, các quan chức WHO cho biết, không có bằng chứng cho thấy biến thể này khiến người bệnh bị bệnh nặng hơn hoặc gây thiệt mạng nhiều hơn so với các chủng COVID-19 hiện có, mặc dù biến thể COVID-19 này dường như lây lan dễ dàng hơn.

Ông Mike Ryan cho rằng “các quốc gia áp đặt các quy định hạn chế đi lại đã hành động hết sức thận trọng khi xác định về tính rủi ro của biến thể COVID-19 mới”.

Các quan chức của WHO cho biết các đột biến của COVID-19 cho đến nay phát triển chậm hơn nhiều so với bệnh cúm, thậm chí biến thể mới ở Anh vẫn có khả năng lây truyền thấp hơn nhiều so với các bệnh khác như quai bị.

Theo giới chức y tế của WHO, các loại vaccine được phát triển để ngừa COVID-19 cũng nên tính đến việc ngăn chặn các biến thể COVID-19 mới.

“Cho đến nay, một số đột biến của virus corona chủng mới không ảnh hưởng đáng kể đến phương pháp điều trị, thuốc hoặc vaccine đang được sử dụng hiện nay và chúng tôi hy vọng rằng biến thể mới xuất hiện này sẽ tiếp tục là trường hợp như vậy”, bà Soumya Swaminathan, Trưởng nhóm các nhà khoa học của WHO, cho hay.

WHO hy vọng, sẽ có thêm thông tin chi tiết trong vòng vài ngày hoặc vài tuần tới về tác động tiềm tàng của virus corona chủng mới, có khả năng lây nhiễm cao hiện nay.

Các nước châu Âu áp lệnh cấm đi lại đối với Anh, sau khi nước này báo cáo phát hiện một biến thể virus mới, lây nhiễm mạnh hơn và "vượt tầm kiểm soát".

Biển thể mới của virus SARS-CoV-2 được cho là xuất hiện lần đầu tiên ở London và hạt Kent ở đông nam nước Anh vào tháng 9. Biến thể này có khả năng lây nhiễm trên 70%, cao hơn nhiều so với các biến thể khác.