WHO: Nghiên cứu cho thấy Pfizer, AstraZeneca ít hiệu quả hơn đối với Omicron

(VTC News) -

"Kết quả từ Anh cho thấy, hiệu quả của vaccine chống lại bệnh có triệu chứng do Omicron gây ra giảm đáng kể so với Delta, trong trường hợp sau khi tiêm hai liều vaccine Pfizer BioNTec hoặc AstraZeneca. Tuy nhiên, hiệu quả tăng lên sau hai tuần tiêm mũi Pfizer BioNTech tăng cường", WHO cho biết.

WHO nhấn mạnh rằng đây là dữ liệu sơ bộ và do đó cần được giải thích một cách thận trọng.

WHO nói nghiên cứu cho thấy Pfizer, AstraZeneca ít hiệu quả hơn đối với Omicron. (Ảnh minh họa)

Trước đó, trong bản báo cáo về việc chuẩn bị cho Omicron, được công bố hôm 17/12, WHO cũng đề cập đến báo cáo của một nhóm các nhà khoa học y tế Vương quốc Anh, có tiêu đề "Hiệu quả của vaccine COVID-19 chống lại biến thể Omicron (B.1.1.529) đang được quan tâm".

Tình trạng lây nhiễm đang gia tăng trên khắp châu Âu, mặc dù gần 80% dân số đã được tiêm chủng ít nhất một liều vaccine COVID-19.

Vương quốc Anh báo cáo 93.045 ca COVID-19 hôm 17/12, một kỷ lục mới u ám, vì đây là con số ca mắc mới cao nhất kể từ đầu đại dịch. Pháp chứng kiến sự gia tăng đột biến với số ca nhiễm hàng ngày vượt mốc 60.000 trong vài ngày qua.

Trong khi đó, tại Ấn Độ, nước này báo cáo 7.145 ca nhiễm mới trong 24 giờ. Những dấu hiệu đáng lo ngại đến từ thủ đô Delhi, nơi báo cáo 85 ca mới hôm 16/12, mức cao nhất trong 4 tháng.

Ông V. K. Paul, người đứng đầu nhóm chuyên trách liên bang về COVID-19 của chính phủ Ấn Độ, tuyên bố rằng nếu công chúng không có các hành vi phòng, chống dịch phù hợp, Ấn Độ có thể chứng kiến 1,4 triệu ca mắc mới mỗi ngày.