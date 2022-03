WHO khuyến cáo Ukraine tiêu hủy mầm bệnh nguy hiểm tại các phòng thí nghiệm

(VTC News) -

WHO cho biết, cơ quan này đã hợp tác với các phòng thí nghiệm y tế công cộng Ukraine trong vài năm để thúc đẩy quy trình đảm bảo an ninh giúp ngăn chặn "việc phát tán mầm bệnh do vô tình hoặc cố ý”.

Ảnh minh họa: (Global Times)

“Trong khuôn khổ sự hợp tác, WHO đã khuyến nghị Bộ Y tế Ukraine và các cơ quan có trách nhiệm khác tiêu diệt những mầm bệnh có nguy cơ cao để ngăn chặn sự phát tán ra bên ngoài”, tuyên bố của WHO nêu rõ.

Tuy vậy, tuyên bố không nêu chi tiết các mầm bệnh hoặc chất độc đang được nghiên cứu tại các phòng thí nghiệm của Ukraine. Cơ quan này cũng không trả lời câu hỏi liệu khuyến nghị của họ có được tuân thủ hay không. Các quan chức Ukraine cũng không bình luận gì về thông tin này.

Theo các chuyên gia an ninh sinh học, giao tranh tại Ukraine có thể làm gia tăng nguy cơ phát tán mầm bệnh nếu bất cứ phòng thí nghiệm y tế nào bị phá hủy. Giống như nhiều quốc gia khác, Ukraine cũng có các phòng thí nghiệm y tế để nghiên cứu cách thức giảm thiểu những mối đe dọa từ các mầm bệnh nguy hiểm ảnh hưởng đến cả động vật và con người, trong đó có COVID-19. Các phòng thí nghiệm của nước này đã nhận được sự hỗ trợ của Mỹ, Liên minh châu Âu và WHO.