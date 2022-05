WHO không loại trừ khả năng COVID-19 gây ra các ca bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em

(VTC News) -

Tính đến hết ngày hôm qua, trên toàn thế giới đã ghi nhận 348 ca mắc, trong đó nhiều người phải cấy ghép gan và thậm chí là tử vong.

Adenovirus, một mầm bệnh phổ biến gây ra một loạt bệnh trong đó có cảm lạnh thông thường, bị nghi ngờ là nguyên nhân gây bệnh hàng đầu, song mối liên hệ với COVID-19 vẫn chưa được loại trừ.

(Ảnh minh họa: Reuters)

Với 9 ca được báo cáo, Thụy Điển là quốc gia mới nhất ghi nhận các ca bệnh nhi nghi mắc bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân. Tất cả các trường hợp đều bị ốm trong khoảng thời gian từ tháng 11/2021 đến tháng 4/2022 với các triệu chứng vàng da, buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy. Cơ quan chức năng đã khuyến cáo những người chăm sóc các em cảnh giác nếu họ gặp phải những triệu chứng tương tự.

Số ca mắc viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân ở trẻ em có dấu hiệu gia tăng trên toàn thế giới trong những tháng gần đây. WHO hôm qua cho biết đã ghi nhận 348 ca mắc tại 20 quốc gia ở khắp các châu lục, trong đó nhiều nhất là tại Anh và Mỹ.

Theo chuyên gia Philippa Easterbrook thuộc Chương trình viêm gan toàn cầu của WHO, nhiều nghiên cứu đang được tiến hành nhằm xác định nguồn gốc của sự bùng phát các ca bệnh này và đã đạt được những tiến triển quan trọng. Trong khi Adenovirus bị nghi ngờ là nguyên nhân gây bệnh hàng đầu, thì mối liên hệ với COVID-19 vẫn chưa được loại trừ. Kết quả xét nghiệm cũng cho thấy khoảng 18% dương tính với COVID-19:

“Các giả thuyết hàng đầu về nguyên nhân của bệnh viêm gan bí ẩn này hiện nghiêng về phía Adenovirus dù vẫn có sự cân nhắc đáng kể về vai trò của COVID-19 như một bệnh đồng nhiễm hoặc từng mắc trước đó. Các xét nghiệm sâu hơn trong tuần qua đã xác nhận khoảng 70% số ca mắc có kết quả dương tính với Adenovirus".

Anh là quốc gia đầu tiên thông báo lên WHO về một nhóm các trường hợp mắc bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân ở trẻ em hồi đầu tháng 4 vừa qua. Sau Anh, hàng loạt quốc gia như Áo, Bỉ, Đan Mạch, Pháp, Đức, Ireland, Ixrael, Italy, Nhật Bản, Hà Lan, Tây Ban Nha và Mỹ đã báo cáo các trường hợp tương tự. Độ tuổi của những trẻ mắc viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân là từ 1 tháng tuổi đến 16 tuổi, trong đó trẻ dưới 10 tuổi chiếm phần lớn. Đặc biệt, Indonesia và Mỹ mỗi nước đã xác nhận 5 trường hợp trẻ tử vong vì căn bệnh này.

Điều bất thường ở những trường hợp này ở trẻ em này là những phân tích trong phòng thí nghiệm đã loại trừ khả năng bệnh do các loại virus viêm gan thông thường gây ra như A, B, C và E (và thậm chí là virus viêm gan D ở một số trường hợp). Cũng theo Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh, họ không xác định được bất kỳ yếu tố nguy cơ nào liên quan tới hoạt động đi lại, ăn kiêng, tiếp xúc hóa chất hay các yếu tố nguy cơ khác có thể giải thích cho sự bùng phát dịch bệnh. Anh hiện đang dẫn đầu một loạt nghiên cứu toàn diện về di truyền học ở những em nhỏ mắc bệnh, phản ứng miễn dịch, virus cũng như như nghiên cứu về dịch tễ sâu hơn.

Theo Tiến sĩ Richard Malley, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Nhi Boston, dù hầu hết các ca bệnh đều đã bình phục và tỷ lệ lây nhiễm vẫn thấp, song hiện vẫn khó có thể dự đoán liệu tình trạng bệnh này có trở nên phổ biến hơn hay sẽ chỉ là “một đốm nhỏ” trong câu chuyện bệnh truyền nhiễm năm 2022 của thế giới.