WHO dừng thử nghiệm thuốc trị sốt rét để ngừa COVID-19

"Hôm nay, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã chấp nhận khuyến nghị từ Ban Điều hành của Cuộc thử nghiệm đoàn kết và quyết định ngừng sử dụng hydroxychloroquine và lopinavir/ritonavir. Ban Điều hành của Cuộc thử nghiệm đoàn kết do WHO thành lập để tìm ra phương pháp điều trị COVID-19 hiệu quả cho bệnh nhân nhập viện", WHO cho biết.

Quyết định được đưa ra sau khi kết quả sơ bộ của các thử nghiệm lâm sàng được thực hiện như một phần theo “Sáng kiến ​​Đoàn kết” - một chương trình quốc tế do WHO hậu thuẫn nhằm tìm kiếm giải pháp ngừa COVID-19.

Nghiên cứu tương tự cũng cho thấy lopinavir/ritonavir - hai loại thuốc thường được sử dụng trong liệu pháp chống HIV, được quảng cáo là thuốc chữa bệnh tiềm năng chống lại COVID-19, cũng không mang lại hiệu quả.

WHO dừng thử nghiệm hydroxychloroquine để điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. (Ảnh: Reuters)

Theo WHO, kết quả thử nghiệm tạm thời cho thấy hydroxychloroquine và lopinavir/ritonavir tạo ra ít hoặc không làm giảm tỷ lệ chết của bệnh nhân mắc COVID-19 nhập viện khi so sánh với tiêu chuẩn chăm sóc.

Tuy nhiên, WHO cũng lưu ý rằng các khuyến nghị của tổ chức này không ảnh hưởng đến việc sử dụng thuốc đối với bệnh nhân không nhập viện hoặc cho các điều trị dự phòng - sử dụng hydroxychloroquine để phòng COVID-19 như Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tiết lộ.

Trước đó, WHO cũng từng tạm dừng các thử nghiệm hydroxychloroquine, với lý do lo ngại về an toàn, sau khi một tạp chí y khoa uy tín của Anh - The Lancet, công bố một nghiên cứu về tác dụng phụ của thuốc.

Động thái này đã khiến nhiều quốc gia - trong số đó, Pháp, Italy và Bỉ cấm sử dụng thuốc trong điều trị virus corona chủng mới. Trong khi đó, các nước như Tây Ban Nha, Nga vẫn tiếp tục sử dụng thuốc trong điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19.

Sau 4 tháng thử nghiệm lâm sàng, các chuyên gia của WHO cho biết, remdesivir hiện là hiệu quả nhất trong tất cả các loại thuốc được thử nghiệm.

Hôm 4/7, các trường hợp COVID-19 toàn cầu đã tăng thêm 212.326 - tăng kỷ lục trong 24 giờ, đưa tổng số người nhiễm bệnh trên toàn thế giới ước tính lên ít nhất 11.100.000.

Đến nay, đã có ít nhất 527.827 người chết vì đại dịch, trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 5.134 người chết.