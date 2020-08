WHO đang thảo luận với Nga về vaccine COVID-19 vừa được phê duyệt

"Chúng tôi đang liên hệ chặt chẽ với các cơ quan y tế Nga và các cuộc thảo luận liên quan đang diễn ra để WHO có thể sơ tuyển vaccine, nhưng việc sơ tuyển với bất cứ loại vaccine nào cũng sẽ bao gồm việc xem xét, đánh giá nghiêm ngặt các yêu cầu an toàn và dữ liệu hiệu quả", phát ngôn viên của WHO - Tarik Jasarevic nói trong cuộc họp báo tại Geneva.

Vaccine qua vòng sơ tuyển khi đáp ứng các tiêu chuẩn của WHO về chất lượng, an toàn và hiệu quả.

Cách đây ít giờ, Tổng thống Putin tuyên bố Nga trở thành nước đầu tiên đăng ký vaccine COVID-19.

Nga trở thành nước đầu tiên đăng ký vaccine COVID-19. (Ảnh: AA)

Ông Putin cảm ơn tất cả những người đã nghiên cứu ra loại vaccine đầu tiên chống lại COVID-19, mà ông mô tả là "một bước tiến rất quan trọng đối với thế giới". Ông cho biết vaccine “hoạt động hiệu quả” và “hình thành miễn dịch ổn định”.

"Tôi hy vọng chúng tôi sẽ có thể bắt đầu sản xuất hàng loạt loại vaccine này trong tương lai gần, vốn có vai trò rất quan trọng", Tổng thống Putin cho hay.

Các thử nghiệm lâm sàng của vaccine ở Nga bắt đầu từ 18/6 với sự tham gia của 38 tình nguyện viên. Tất cả người tham gia đều phát triển khả năng miễn dịch sau khi tiêm thử nghiệm. Nhóm đầu tiên xuất viện ngày 15/7 và nhóm thứ hai vào ngày 20/7.

Giới khoa học phương Tây từng lo ngại Matxcơva đốt cháy giai đoạn dưới áp lực chính trị vốn quảng bá hình ảnh Nga như một lực lượng khoa học toàn cầu.

Thậm chí Peter Shapiro - nhà phân tích thuộc công ty nghiên cứu GlobalData cho rằng Nga chỉ có thể phê chuẩn vaccine vì lý do chính trị và kể cả khi vaccine được Nga phê duyệt cũng sẽ bị phương Tây xem xét lại.

"Chúng ta chưa từng thấy có loại vaccine mới nào do Nga phát triển được phê chuẩn ở các thị trường lớn như Mỹ, Nhật và châu Âu. Nga không phải là nhà sản xuất và xuất khẩu thuốc men hay sản phẩm sinh học có chất lượng", ông Shapiro nhận xét.

Về phần mình, Tổng thống Putin vẫn khẳng định vaccine chống COVID-19 đã trải qua các thử nghiệm cần thiết, đồng thời nhấn mạnh việc phát triển thành công vaccine của Nga là "bước tiến rất quan trọng đối với thế giới".

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko cho biết các thử nghiệm vẫn sẽ tiếp tục trong khi quá trình sản xuất đang được tiến hành. Ông Murashko nói thêm rằng vaccine chống COVID-19 đầu tiên của Nga sẽ được sản xuất tại 2 cơ sở là Viện nghiên cứu Gamaleya và công ty Binnopharm.