WHO có phát ngôn mới nhất liên quan nguồn gốc COVID-19

(VTC News) -

“Sau khi nói chuyện với các thành viên, tôi muốn xác nhận rằng tất cả các giả thuyết vẫn được để ngỏ và cần nghiên cứu cũng như phân tích sâu hơn”, Tổng giám đốc WHO nói về nguồn gốc dịch bệnh COVID-19 hôm 12/2.

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus đưa ra bình luận sau khi nhóm chuyên gia WHO hoàn thành chuyến công tác đến Trung Quốc, điều tra nguồn gốc dịch bệnh COVID-19.

Phát ngôn này được cho là mâu thuẫn với tuyên bố trước đó của nhóm chuyên gia của WHO có mặt tại Vũ Hán để điều tra nguồn gốc của virus SARS-CoV-2. Nhóm trước đó cho biết họ sẽ không tìm hiểu thêm về giả thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm, vì khả năng này là vô cùng thấp.

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc WHO. (Ảnh: Reuters)

“Một số công việc có lẽ nằm ngoài phạm vi và nhiệm vụ của chuyến đi này. Chúng tôi đã luôn nói rằng chuyến đi sẽ không trả lời được tất cả các câu hỏi, nhưng nó đã giúp bổ sung những thông tin quan trọng và đưa chúng ta đến chỗ hiểu rõ hơn nguồn gốc virus gây ra COVID-19”, Tổng giám đốc WHO nói thêm.

Ông cho biết tóm tắt báo cáo điều tra có thể được công bố vào tuần sau, kèm theo một báo cáo cuối cùng được công bố trong vài tuần nữa.

Trước đó, quan chức WHO đại diện nhóm điều tra nhận định các phát hiện của họ không thay đổi nhiều so với những gì công chúng đã biết về COVID-19. Nhưng Mỹ nói muốn xem xét lại báo cáo điều tra của WHO.

Theo người đứng đầu nhóm điều tra, chuyên gia Peter Ben Embarek, giả thuyết chính của họ là virus bắt nguồn từ dơi, sau đó có thể truyền qua người nhờ một động vật trung gian.

Chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cho rằng phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc là nơi để rò rỉ virus trong khi nghiên cứu. Trung Quốc liên tục phủ nhận.

Khi được hỏi tại sao nhóm điều tra tin rằng phòng thí nghiệm không phải là nguồn gốc virus, ông Embarek cho biết các nhà khoa học làm việc tại đây đã nói họ không có virus này. Nếu họ nghiên cứu virus gây ra COVID-19, mọi người đã biết về điều đó, Embarek nói.

“Thông thường các nhà nghiên cứu phòng thí nghiệm khi làm việc và phát hiện virus mới sẽ ngay lập tức công bố phát hiện của họ. Đặc biệt là với các virus mới và thú vị”, ông giải thích.