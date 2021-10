WHO chỉ ra 'cơ hội cuối cùng' để tìm nguồn gốc virus SARS-CoV-2

(VTC News) -

Hôm 12/10, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã nêu tên 26 thành viên được đề xuất của Nhóm Cố vấn khoa học về nguồn gốc các tác nhân gây mầm bệnh mới (SAGO). Những người này gồm Marion Koopmans, Thea Fischer, Nguyễn Hùng và chuyên gia thú y Trung Quốc Yang Yungui - người đã tham gia vào cuộc điều tra chung ở Vũ Hán.

Maria van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật của WHO về COVID-19, hy vọng rằng sẽ có thêm các phái bộ quốc tế do WHO dẫn đầu tới Trung Quốc để hối thúc sự hợp tác từ Bắc Kinh. “Cần phải thực hiện các nghiên cứu để xác định cách thức virus lây nhiễm từ động vật sang người”, bà Maria van Kerkhove cho hay.

WHO đang nỗ lực để tìm ra nguồn gốc virus SARS-CoV-2. (Ảnh: Reuters)

Bà Maria van Kerkhove cũng cho hay, theo báo cáo của Trung Quốc, xét nghiệm kháng thể ở người dân Vũ Hán vào năm 2019 sẽ là "cực kỳ quan trọng" để hiểu được nguồn gốc của virus.

WHO cũng cho rằng, vẫn cần điều tra chi tiết về các trường hợp nghi ngờ và được biết sớm nhất ở Trung Quốc trước tháng 12/2019, trong đó phân tích các mẫu máu được lưu trữ từ năm 2019 ở Vũ Hán và tìm kiếm hồi cứu dữ liệu bệnh viện và các trường hợp tử vong trước đó.

Mike Ryan, chuyên gia cấp cứu hàng đầu của WHO, cho biết hội đồng mới có thể là cơ hội cuối cùng để xác định nguồn gốc của SARS-CoV-2, "loại virus đã khiến cả thế giới của chúng ta ngừng hoạt động".

“Đây là cơ hội tốt nhất của chúng tôi, và có thể là cơ hội cuối cùng để chúng tôi hiểu được nguồn gốc của loại virus này”, ông Mike Ryan nói.

Đại sứ Chen Xu, trưởng phái đoàn Trung Quốc ở trụ sở Geneva của Liên hợp quốc, cho rằng kết luận của nghiên cứu chung là "khá rõ ràng", nhấn mạnh các nhóm quốc tế đã được cử đến Trung Quốc hai lần, "đã đến lúc gửi các nhóm của WHO đến các nước khác”.

“Tôi tin rằng nếu chúng ta tiếp tục nghiên cứu khoa học, tôi nghĩ đó phải là nỗ lực chung dựa trên khoa học chứ không phải của các cơ quan tình báo”, ông Chen Xu nói.