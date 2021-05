WHO chấp thuận đưa vaccine Moderna vào sử dụng khẩn cấp

(VTC News) -

Với quyết định này của WHO, vaccine Moderna là loại vaccine COVID-19 thứ 5 được phê duyệt tiêm chủng ở các quốc gia trên thế giới. WHO cho biết, Nhóm Cố vấn Chiến lược gồm các Chuyên gia về Tiêm chủng (SAGE) đã đánh giá và kết luận vaccine do Moderna phát triển có hiệu quả 94,1%.

WHO đã thiết lập quy trình đưa vaccine vào danh sách sử dụng khẩn cấp (EUL) để giúp các nước nghèo hơn không có nguồn lực quản lý nhanh chóng phê duyệt các loại thuốc và vaccine chữa bệnh mới như dịch COVID-19.

WHO chấp thuận vaccine do Moderna phát triển để sử dụng khẩn cấp ngừa COVID-19. (Ảnh: Reuters)

Hôm 29/5, Moderna cho biết, họ dự kiến ​​sẽ sản xuất tới 3 tỷ liều vaccine vào năm 2022 thông qua các cam kết tài trợ mới để thúc đẩy nguồn cung tại các cơ sở sản xuất ở châu Âu và Mỹ.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine Moderna vào ngày 18/12 năm ngoái. Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) Cơ quan Dược phẩm châu Âu phê duyệt vào ngày 6/1.

Trước đó, WHO đã cho phép sử dụng khẩn cấp 4 loại vaccine COVID-19 khác. Vaccine COVID-19 đầu tiên được WHO đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp là của Pfizer-BioNTech - cuối năm 2020.

WHO cũng đã bổ sung thêm vaccine COVID-19 của Astrazeneca đối với 2 phiên bản do Viện Huyết thanh Ấn Độ và Hàn Quốc sản xuất và vaccine của Johnson & Johnson vào danh sách này.

WHO đang trong quá trình xem xét đối với vaccine COVID-19 của Sinopharm và Sinovac do Trung Quốc phát triển. Các quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào cuối tuần tới.