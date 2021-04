WHO cảnh báo thảm kịch COVID-19 xảy ra ở Campuchia trong Tết té nước

(VTC News) -

Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Campuchia ngày 11/4 ra cảnh báo Campuchia sẽ phải đối mặt với thảm kịch nghiêm trọng do đại dịch COVID 19, vào dịp Tết Chol Chhnam Thmey (hay còn gọi là Tết té nước) sắp tới, nếu người dân có hành động thiếu trách nhiệm. Cảnh báo trên được đưa ra chỉ ba ngày trước thềm Năm mới Chol Chhnam Thmey của người Campuchia.

Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Campuchia, bà Li Ailan (Ảnh: WHO)

Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Campuchia, bà Li Ailan nhấn mạnh: Campuchia đang đứng trên bờ vực thảm kịch quốc gia do dịch COVID-19 bất chấp các nỗ lực phòng chống đại dịch. WHO cho rằng Campuchia đã bước vào thời điểm nghiêm trọng khi các ca lây nhiễm cộng đồng và tử vong tăng vọt.

Bà Li Ailan khuyến cáo người dân Campuchia nên ở nhà trong dịp Tết Chol Chhnam Thmey sắp tới (từ ngày 14-16/4) để bảo vệ gia đình, cộng đồng và đất nước mình.

Theo cảnh báo của WHO, biến thể mới B.1.1.7 của virus SARS-CoV-2 đã được ghi nhận tại 120 nước trên thế giới và cũng đã xuất hiện tại Campuchia. Biến thể mới này khác với chủng virus trước đây và đang làm dịch COVID-19 bùng phát tại Campuchia. Biến thể mới này dễ lây nhiễm từ người sang người và gây bệnh nặng hơn. Nhiều nước có hệ thống y tế tốt cũng phải chịu thiệt hại nặng nề do loại biến thể mới này. Hiện nay, các ca mắc COVID-19 mới vẫn tăng liên tục từng ngày, nếu như không thể ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh thì hệ thống y tế của Campuchia có thể rơi vào thảm họa.

Tuy nhiên WHO cũng đánh giá cao một loạt biện pháp ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm của Chính phủ Campuchia vừa ban hành, trong đó có việc cấm đi lại giữa các tỉnh, giới nghiêm ban đêm và phong tỏa một số địa điểm bùng phát dịch bệnh COVID-19.