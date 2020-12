WHO cảnh báo hiểm họa trong lễ Giáng sinh

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, số người chết trong đại dịch COVID-19 đang tăng cao và kêu gọi mọi người nên suy nghĩ thật kỹ về kế hoạch cho kỳ nghỉ lễ của mình.

"Mùa lễ hội là thời gian để thư giãn và ăn mừng nhưng... có thể rất nhanh chóng chuyển thành nỗi buồn nếu chúng ta không có những biện pháp phòng ngừa phù hợp", ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nói hôm 11/12.

"Khi bạn chuẩn bị ăn mừng trong những tuần tới, xin vui lòng cân nhắc kế hoạch của mình một cách cẩn trọng. Nếu bạn sống trong khu vực có khả năng nhiễm bệnh cao, hãy thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để giữ an toàn cho bản thân và những người khác. Đó có thể là món quà tốt nhất cho bạn - món quà sức khỏe", Tổng giám đốc WHO nói thêm.

Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo thế giới cảnh giác trước lễ Giáng sinh. (Ảnh: Reuters)

Theo ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, số người chết do virus SARS-CoV-2 trên toàn thế giới đã tăng 60% trong vòng 6 tuần qua.

Trong khi đó, Maria Van Kerkhove, Trưởng nhóm kỹ thuật của WHO về COVID-19 cho biết, số người chết mỗi tuần đã tăng gần 100% ở khu vực châu Âu, 54% ở châu Mỹ và 50% ở châu Phi trong vòng 6 tuần qua.

"Loại virus này vẫn đang hoành hành. Phần lớn thế giới vẫn có nguy cơ mắc bệnh", Trưởng nhóm kỹ thuật của WHO về COVID-19 cho hay.

Giám đốc về các trường hợp khẩn cấp của WHO, Michael Ryan, cho biết dịch COVID-19 vẫn chưa có dấu hiệu chững lại. “Tình hình toàn cầu vẫn còn rất bất ổn về mặt dịch tễ học”, ông Michael Ryan nói.

Sau khi nước Anh bắt đầu triển khai tiêm chủng vaccine chống lại loại virus corona chủng mới, Tổng giám đốc WHO cho rằng việc sản xuất vaccine an toàn và hiệu quả chống virus là một "thành tựu khoa học đáng kinh ngạc". Gần 1/2 tỷ liều vaccine của 3 ứng cử viên nhà phát triển đã được bảo đảm để cung cấp cho các nước là một phần trong chiến dịch COVAX của WHO.

COVAX là kế hoạch do WHO lãnh đạo nhằm thúc đẩy nỗ lực toàn cầu trong việc phát triển vaccine COVID-19, đồng thời mua và phân phối chúng đồng đều cho cả nước giàu và nghèo.

Khoảng 189 quốc gia và nền kinh tế đang tham gia chiến dịch này, nhằm đảm bảo vaccine cho 20% dân số ở mỗi quốc gia vào cuối năm tới.