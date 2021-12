(VTC News) -

Hôm 30/11, Aexander Padar, Tổng Giám đốc điều hành Mạng lưới Omicron đệ đơn kiện văn phòng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Nga lên Tòa án Trọng tài Moskva.

"Tên công ty của chúng tôi đã được đăng ký thương hiệu, chủ yếu dùng trong lĩnh vực y khoa và chăm sóc sức khỏe. Việc đặt tên chủng nCoV mới làm tổn hại tới danh tiếng của chúng tôi", ông Padar nói.

Mạng lưới Omicron là hệ thống gồm chuỗi các phòng khám nhãn khoa. Cũng theo Padar, ông đã dành rất nhiều tiền để quảng cáo phòng khám của mình.

WHO bị kiện vì đặt tên biến chủng mới là Omicron. (Ảnh: Reuters)

Nhưng từ khi biến chủng COVID-19 mới lây lan, kết quả tìm kiếm trên các công cụ tìm kiếm làm lu mờ quảng cáo về phòng khám của ông. Vị Tổng giám đốc Mạng lưới Omicron khẳng định, quyết định của WHO khiến công ty mình chịu tổn thất nặng nề về tài chính.

Xuất hiện vào cuối tháng 10, chủng Omicron lây lan tới hàng chục quốc gia và được WHO xếp vào nhóm biến chủng "đáng lo ngại".

Về quyết định đặt tên cho biết thể mới, đại diện WHO cho biết tổ chức này đã bỏ qua hai chữ “Nu” và “Xi” trong bảng chữ cái Hy Lạp và tiến luôn tới chữ cái Omicron.

"'Nu' rất dễ nhầm với 'new' (mới), trong khi 'Xi' không được sử dụng vì đây là tên họ phổ biến. Quy tắc đặt tên bệnh dịch của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo tránh gây xúc phạm đến các nền văn hóa, xã hội, quốc gia, khu vực, cũng như các nhóm dân cư và ngành nghề", đại diện WHO cho biết hôm 27/11.

Các biến thể của COVID-19 được đặt theo các chữ cái trong bảng chữ cái Hy Lạp thay vì đặt theo tên các quốc gia nhằm ngăn chặn sự kỳ thị.