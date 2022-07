WE HOME Café - Khởi đầu của những phụ nữ bản lĩnh

(VTC News) -

Khởi nghiệp chỉ từ 5m2 mặt bằng

Nếu bạn có sẵn 5m2 mặt bằng hoặc đang kinh doanh quán cà phê nhỏ tại nhà, vậy thì WE HOME Café thật sự phù hợp với bạn. Đây là mô hình kinh doanh quán cà phê nhỏ và siêu nhỏ nhưng lại có công năng của một quán cà phê chuyên nghiệp.

Các mặt hàng kinh doanh đều là những sản phẩm có uy tín trên thị trường, đã xuất khẩu đến 120 Quốc gia và vùng lãnh thổ, chất lượng sản phẩm cao, hương vị thơm ngon và menu hấp dẫn.

Ai cũng có thể khởi nghiệp với mô hình WE HOME Café.

Sau khi đăng ký kinh doanh theo mô hình này, bạn sẽ được TNI King Coffee trang bị cho một bộ dụng cụ 30 món “Chìa khóa trao tay” gồm: quầy pha chế, bộ dụng cụ pha chế, dù sắt, vật phẩm quảng cáo, thực đơn, hai bộ bàn ghế, máy tính tiền… để bắt đầu hành trình kinh doanh của mình. Đồng thời, bạn cũng sẽ được đào tạo toàn bộ kỹ năng quản lý, vận hành, pha chế cà phê một cách chuyên nghiệp.

Chủ quán WE HOME Café cũng sẽ được mời gia nhập cộng đồng các chủ xe WE HOME Café hoặc cộng đồng các WE Agent (tùy theo từng đối tượng). Đây là “sân chơi” giúp kết nối các thành viên ở nhiều vùng miền, nhiều khu vực, quốc gia, để các chị em thành viên cùng đồng hành, hỗ trợ, chia sẻ bí quyết kinh doanh với nhau, giúp gia tăng lợi nhuận và khởi nghiệp thành công.

Chỉ cần bạn đăng ký kinh doanh, những việc sau đó đều có người hướng dẫn.

Chưa hết, lợi thế về mặt thương hiệu và chất lượng sản phẩm của TNI King Coffee càng sẽ giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm về quán cà phê “WE HOME Café” của bạn. Chính sách mới của TNI King Coffee cũng sẽ hỗ trợ truyền thông online/offline đồng hành cùng bạn ngày khai trương cũng như suốt quá trình vận hành kinh doanh WE HOME Café.

Tự chủ kinh tế - làm chủ cuộc đời

Thực tế đã chứng minh rằng, những người phụ nữ càng tự chủ về kinh tế sẽ càng có tiếng nói, địa vị trong gia đình và xã hội. Đây cũng là động lực thúc đẩy rất nhiều chị em quyết tâm bước ra khỏi vùng an toàn, bắt đầu khởi nghiệp với mô hình kinh doanh WE HOME Café.

Mô hình WE HOME Café giúp chủ quán sinh lời ổn định.

Rất nhiều phụ nữ ban đầu chỉ bán một quán WE HOME Café, sau đó tình hình kinh tế dần được cải thiện, họ đã bắt đầu mở thêm quán WE HOME Café thứ 2, thứ 3 và trở thành một nhà phân phối mô hình WE HOME Café của TNI King Coffee.

Mô hình không những đã giúp những người phụ nữ yếu thế được tiếp cận và vận hành mô hình kinh doanh vốn nhỏ nhưng thu lời bền vững, mà bản thân nhà phân phối cũng mở rộng được chuỗi kinh doanh, tăng thêm lợi nhuận hấp dẫn từ mô hình WE HOME Café, cũng như tăng sản lượng bán các sản phẩm cà phê thông qua việc kinh doanh này.

Không chỉ kinh doanh ngày càng khởi sắc, vươn lên làm chủ cuộc đời của chính mình và gia đình, mà những chị em tham gia đội ngũ Nhà phân phối mô hình WE HOME Café cũng đang chung tay giúp đỡ xã hội.

Với mỗi quán WE HOME Café được mở mới, đồng nghĩa với việc nhà phân phối chính thức chung tay, góp phần cùng TNI King Coffee hoàn thành dự án 100,000 phụ nữ khởi nghiệp vào năm 2025. Cộng đồng 100,000 phụ nữ khởi nghiệp chính là sự tự hào của chúng ta khi đã được cùng nhau thực hiện những việc có ý nghĩa to lớn cho xã hội.

Cộng đồng WE sẽ luôn cùng nhau đồng hành và phát triển.

Cánh cổng thành công có ở khắp mọi nơi, chúng tôi đã có “chìa khóa”, việc của bạn chính là hãy mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, hợp tác cùng TNI King Coffee để vươn tới một tương lai tươi đẹp hơn. Ở đó, phụ nữ không còn là người phụ thuộc, họ chính là những người bản lĩnh, tự tin, dám thách thức, đương đầu với khó khăn, làm chủ cuộc đời mình và giúp ích cho toàn xã hội.

THÔNG TIN CHI TIẾT XEM TẠI: Website: wehomecafe.com Email: cskh_wehomecafe@tnicorporation.com Hoặc gọi ngay Hotline: 1900 588 878 - để được hướng dẫn thêm.