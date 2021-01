Washington DC phong tỏa trung tâm trước lễ nhậm chức của ông Biden

Cảnh sát trưởng Robert Contee cho biết thủ đô Washington đang phải đối mặt với "mối đe dọa an ninh lớn" sau khi người ủng hộ Tổng thống Donald Trump tấn công tòa nhà Quốc hội cách đây một tuần (6/1) nhằm ngăn chặn các nghị sĩ xác nhận chiến thắng thuộc về ông Biden. Vụ việc đã làm 5 người thiệt mạng.

Người biểu tình tập trung bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, DC ngày 6/1/2021. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Một ngày sau khi ông Trump bị luận tội tại Quốc hội với cáo buộc ủng hộ cuộc tấn công trên, thêm nhiều hàng rào đã được dựng lên để đề phòng trước thềm lễ nhậm chức tổng thống ngày 20/1 tới. Hầu hết trung tâm Washington đã cấm giao thông. Lực lượng An ninh Mật nhận nhiệm vụ đảm bảo phong tỏa chưa từng thấy tại toàn bộ khu National Mall, nơi thường có hàng trăm nghìn người tụ tập chúc mừng tổng thống mới trong ngày nhậm chức.

Các quan chức an ninh cảnh báo những phần tử cực đoan vũ trang, có thể đem theo chất nổ, đang đặt ra một mối đe dọa đối với thủ đô trong tuần tới. Phát biểu tại một cuộc họp báo được truyền hình, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) Chris Wray cho biết FBI "thấy có nhiều thông điệp đáng lo ngại trên mạng".

Hãng tin ABC News cho biết trong một động thái chưa từng thấy sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, một bản tin nội bộ của FBI cảnh báo một nhóm vũ trang đã lên kế hoạch "tấn công" các văn phòng chính phủ tại tất cả 50 bang nhằm phản đối ông Biden. Bản tin nêu rõ: "FBI nhận được thông tin về một nhóm vũ trang chưa rõ danh tính dự định đến Washington ngày 16/1". Trong khi đó tờ The New York Times cho biết FBI đã thông báo các sở cảnh sát trên cả nước đặt trong tình trạng cảnh giác về các hoạt động cực đoan.

Trong một động thái mới nhất, Thống đốc bang New Mexico, Michelle Lujan Grisham đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang do mối đe dọa bạo động và nổi dậy. Tình trạng khẩn cấp này được áp đặt từ ngày 16/1 cho đến khi có thông báo tiếp theo. Sắc lệnh hành pháp trên nêu rõ: "Có thông tin tình báo đáng lo ngại rằng các mối đe dọa bạo động tương tự tại tòa nhà Quốc hội liên bang cũng như các trụ sở cơ quan công quyền tại 50 bang trước hoặc trong ngày 20/1". Sắc lệnh cũng cho biết thêm rằng tình trạng khẩn cấp đòi hỏi hành động ngay lập tức để bảo vệ hòa bình, sức khỏe, sự an toàn và tài sản công của mọi người trong bang.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, FBI đã bắt giữ hơn 100 người kể từ vụ bạo loạn tuần trước và đang điều tra những cá nhân có thể đe dọa sự an toàn trong lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Phát biểu tại một cuộc họp báo đặc biệt về công tác an ninh phục vụ sự kiện trên, ông Christopher Wray nêu rõ: “Chúng tôi đang điều tra những cá nhân có khả năng gây ra vụ bạo loạn như chúng ta đã chứng kiến hồi tuần trước”. Giám đốc FBI nhấn mạnh: “Chỉ tính riêng từ ngày 6/1, chúng tôi đã xác định được hơn 200 nghi phạm”.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc xác nhận các phần tử quá khích cực hữu và theo chủ nghĩa “thượng đẳng da trắng” đang tích cực tuyển dụng lực lượng trong quân đội Mỹ và đã nhận được thêm nhiều sự ủng hộ trong năm qua. Lầu Năm Góc cũng thông báo sẽ mở cuộc điều tra về mức độ cực đoan trong hàng ngũ quân đội Mỹ. Trao đổi với báo giới, một quan chức quốc phòng cấp cao giấu tên khẳng định xuất hiện tình trạng gia tăng các hành vi cực hữu trong quân đội Mỹ trong năm 2020.

Quan chức này nêu rõ: “Chúng tôi biết rằng một số nhóm cực đoan đã tích cực tìm cách tuyển dụng nhân viên của chúng tôi để phục vụ cho mục đích của chúng và khuyến khích các thành viên của chúng gia nhập quân đội để thu được những kỹ năng và kinh nghiệm trong lực lượng quân đội của chúng tôi”.