Vượt sóng to gió lớn cứu 9 ngư dân trên tàu cá bị hỏng máy, dạt vào bãi đá ngầm

(VTC News) -

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) vừa cứu hộ 9 ngư dân và lai dắt tàu cá bị hỏng máy vào bờ an toàn.

Tàu cá bị hỏng máy được lai dắt vào bờ. (Ảnh: B.P)

Rạng sáng cùng ngày, tàu cá QNg 98566 TS, công suất 400 CV, do ông Lê Chiên (trú phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, trên tàu có 8 thuyền viên, rời cảng Sa Huỳnh, thị xã Đức Phổ.

Đến khu vực cửa biển Sa Kỳ, huyện Bình Sơn, tàu không may bị hỏng máy, trôi dạt vào bãi đá ngầm. Thân tàu nguy cơ bị vỡ, đe dọa tính mạng của các ngư dân.

Tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ huy động 4 phương tiện cùng 16 ngư dân đang neo tàu tại cửa biển Sa Kỳ tức tốc lên đường cứu nạn. Do sóng to gió lớn nên phải mất hàng giờ, lực lượng cứu hộ mới tiếp cận, cứu các ngư dân gặp nạn và lai dắt tàu cá bị hỏng máy vào bờ an toàn.