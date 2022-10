'Vượt mặt' người đẹp Thái Lan, Thiên Ân có cơ hội vào thẳng Top 20 Miss Grand

(VTC News) -

BTC Miss Grand International 2022 (Hoa hậu Hòa bình quốc tế) vừa công bố đóng cổng bình chọn giải thưởng "Country's Power of the year" (Đất nước cường quốc của năm) vào lúc 22h ngày 18/10. Bên cạnh các vòng thi phụ, "cuộc chiến bình chọn" giữa hai đại diện Việt Nam và Thái Lan để tranh suất vào Top 20 Miss Grand International 2022 cũng thu hút sự quan tâm của các fan sắc đẹp.

Sau khi đóng cổng bình chọn, Đoàn Thiên Ân nhận được 4.742.235 phiếu bầu, còn Engfa Waraha - đại diện Thái Lan - nhận được 4.742.119 phiếu. Đây chưa phải là số liệu chính xác cuối cùng bởi kết quả sẽ dựa theo lượt tính trên máy chủ của ban tổ chức. Người chiến thắng giải thưởng này sẽ được công bố vào đêm chung kết.

Trước đó, BTC cũng thông báo tiếp tục gia hạn bình chọn cho cả Thiên Ân và Engfa Waraha; nguyên nhân là có nhiều tài khoản đã bình chọn nhưng sau đó bỏ theo dõi trang Instagram chính thức của Miss Grand International khiến việc bình chọn không còn hợp lệ.

Thiên Ân đang có cơ hội lớn vào thẳng Top 20 nhờ bình chọn của khán giả.

Ngay sau khi đóng cổng bình chọn cho giải thưởng "Country's Power of the year", Hoa hậu Đoàn Thiên Ân xúc động trước tình cảm của khán giả quê nhà. Người đẹp chia sẻ: "Việt Nam ơi! Mọi người đã vất vả quá rồi! Bao nhiêu yêu thương mới gửi lại cho hết mọi người đây. Cảm ơn cả nhà đã dành tình yêu thương nồng nhiệt đến tôi, mỗi tin tức, mỗi cập nhật của mọi người, tôi đều thấy và khắc ghi sự cảm kích trong tim. Thật sự, có lẽ chỉ cảm ơn là không đủ đối với tình yêu thương to lớn mà Việt Nam dành cho tôi, tôi sẽ cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa trên hành trình này".

Thiên Ân cũng bày tỏ, cho dù không dành chiến thắng giải bình chọn, cô vẫn tự tin và nỗ lực hết sức để có thể tiến vào Top 20.

Thiên Ân nhận được sự ủng hộ rất lớn của khán giả quê nhà.

Đại diện Việt Nam hiện cũng có tên trong danh sách 10 thí sinh trình diễn bikini đẹp nhất. Danh sách này còn có đại diện Campuchia,Thái Lan, Myanmar, Brazil, Colombia, Cộng hòa Séc, Indonesia, Puerto Rico, Tây Ban Nha. 10 thí sinh này sẽ được chụp bộ ảnh với trang phục áo tắm đặc biệt và xuất hiện trên trang chủ của Miss Grand International 2022.

Đoàn Thiên Ân có tên trong danh sách Top 10 thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất tại Miss Grand International 2022.

Chỉ còn gần 1 tuần nữa, cuộc thi Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2022 sẽ kết thúc. Đây là cuộc thi mà Thùy Tiên đã đăng quang vào năm ngoái. Ngay từ những ngày đầu tham gia, Thiên Ân đã nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng vì chỉ có chưa đầy 3 ngày chuẩn bị và tập luyện nhưng vẫn vẫn luôn nỗ lực hết mình.

Chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 25/10 tại Indonesia.