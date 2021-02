Vượt khó khăn do COVID-19, Bắc Ninh thu hút hơn 800 triệu USD vốn FDI

(VTC News) -

Năm 2020, nhiều địa phương trên cả nước gặp khó khăn trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) do đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, với nhiều thuận lợi cùng chính sách thu hút đầu tư thông thoáng, tỉnh Bắc Ninh vẫn ghi dấu ấn khi thu hút nguồn vốn FDI lên tới hơn 800 triệu USD.

Nhằm tạo sức hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, Bắc Ninh đã tập trung cải thiện môi trường đầu tư và đẩy mạnh cải cách hành chính.

Ngoài ra, tỉnh còn tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, dịch vụ ngoài hàng rào các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp; tăng tính ổn định của việc cung cấp điện, nước, viễn thông, hạ tầng giao thông để tạo điều kiện thu hút các dự án lớn, có sức lan tỏa phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

KCN Yên Phong (Bắc Ninh) thu hút hơn 100 doanh nghiệp FDI đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản.

Ngoài cơ chế, chính sách ưu đãi chung của nhà nước, tỉnh Bắc Ninh còn đề ra nhiều chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư vào các khu công nghiệp; đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ.

Ông Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cho biết, mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng với một môi trường kinh doanh thông thoáng, an ninh, chính trị ổn định, vị trí giao thương thuận lợi, hạ tầng ngày càng hoàn thiện, Bắc Ninh vẫn có sức hút đối với các nhà đầu tư.

“Giai đoạn 2010-2015, Bắc Ninh thu hút được 8,8 tỷ USD và giai đoạn 2016-2020, thu hút được 8,3 USD. Ngay năm 2020 năm đầy khó khăn của thế giới cũng như của Việt Nam do đại dịch COVOD-19 nhưng tỉnh Bắc Ninh cũng đã thu hút được tới gần 1 tỷ USD”, ông Xuân nói.

Công nhân Công ty SamSung kiểm tra sản phẩm.

Tỉnh Bắc Ninh hiện có tổng số 16 Khu công nghiệp tập trung được Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh, bổ sung; trong đó 10 Khu công nghiệp đã đi vào hoạt động. Tỷ lệ lấp đầy của các doanh nghiệp đã hoạt động trên diện tích quy hoạch Khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh đạt hơn 80%. Ngoài ra, cùng với 26 cụm công nghiệp có tổng diện tích gần 900 ha, Bắc Ninh đang là địa phương sở hữu mặt bằng sản xuất lớn để chào đón các nhà đầu tư tầm cỡ trong nước và quốc tế.

Ông Bùi Hoàng Mai, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh luôn thực hiện cải cách thủ tục hành chính nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thông thoáng nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp khi đến Bắc Ninh đầu tư đều được tạo mọi điều kiện thuận lợi để kinh doanh, sản xuất.

“Trong năm 2020, chúng tôi giải quyết khoảng 4.600 bộ thủ tục hành chính một cửa. Trong đó, phần lớn giải quyết đúng hạn, 20% giải quyết trước hạn”, ông Mai cho biết thêm.

Hàng năm, Bắc Ninh tổ chức gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp, thường xuyên đổi mới phương thức, hình thức, nội dung công tác xúc tiến đầu tư theo hướng trọng tâm, trọng điểm, thu hút đầu tư gắn với xây dựng hình ảnh đặc trưng của tỉnh, thu hút các dự án lớn, từ đó tạo sức hút lan toả trong thu hút các dự án vệ tinh hỗ trợ khác.

Tỉnh cũng triển khai hiệu quả mô hình “Bác sĩ doanh nghiệp” và “Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp”, thành lập trung tâm hành chính công tỉnh... đã tạo bước đột phá trong công tác cải cách hành chính.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh quan tâm, đồng hành cùng các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Với cơ chế chính sách có nhiều đổi mới, sáng tạo, Bắc Ninh đã thu hút được nhiều nhà đầu tư đến từ 37 quốc gia và vùng lãnh thổ có nền sản xuất công nghiệp tiên tiến, hiện đại như: Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Mỹ... đầu tư. Trong đó, công nghiệp điện tử là ngành mũi nhọn.

Trong năm 2020, thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh Bắc Ninh đạt hơn 858,5 triệu USD, cấp mới 132 dự án FDI, với tổng số vốn đầu tư đăng ký 360 triệu USD, điều chỉnh vốn cho 92 dự án với tổng vốn tăng 433 triệu USD. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 1.607 dự án FDI được cấp phép đầu tư (còn hiệu lực), tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh là 19,77 tỷ USD; trong đó, có 1.331 dự án đầu tư vào ngành công nghiệp chế biến chế tạo, tập trung ở một số nước, như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản.

Với nhiều chính sách ưu đãi, Bắc Ninh thu hút được 1.607 dự án FDI đến từ 37 quốc gia và vùng lãnh.

Bên cạnh đó, mặc dù bị ảnh hưởng lớn của đại dịch COVID-19, song năm 2020, các doanh nghiệp trong KCN vẫn cố gắng duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, với các kết quả đạt được tăng cao so với cùng kỳ năm 2019.

Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 427.837 tỷ đồng, bằng 93% so với cùng kỳ; doanh thu đạt 477.499 tỷ đồng, bằng 91% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu đạt 13.990 tỷ đồng, bằng 84% so với cùng kỳ; giá trị nhập khẩu đạt 8.467 tỷ đồng, bằng 91% so với cùng kỳ; nộp ngân sách đạt 4.689 tỷ đồng, bằng 91% so với cùng kỳ.

Ông Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, để không ngừng tạo sức hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, Bắc Ninh tiếp tục chú trọng và tập trung cải thiện môi trường đầu tư theo hướng có lợi cho nhà đầu tư nhưng phù hợp với quy định hiện hành của luật pháp.

Ông Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Với quan điểm thu hút đầu tư có chọn lọc, theo định hướng “2 ít, 3 cao”, tỉnh Bắc Ninh ưu tiên các dự án sử dụng ít đất, ít lao động; suất vốn đầu tư cao, đóng góp ngân sách cao và hàm lượng công nghệ cao. Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm tỉnh triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, tận dụng những cơ hội vàng đón làn sóng đầu tư mới chất lượng, tăng cường tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư để đẩy mạnh giải ngân các dự án đã đăng ký.