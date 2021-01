Vượt đèn đỏ, nam thanh niên tự đốt xe máy sau khi bị cảnh sát giao thông xử phạt

(VTC News) -

Sáng 9/1, thông tin từ Đội CSGT – trật tự Công an TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm hành vi đốt xe máy của nam thanh niên sau khi vi phạm Luật giao thông đường bộ, bị lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý.

Khu vực nam thanh niên đốt xe máy gần cổng Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Hải Dương nên thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h20 ngày 8/1 tại đường Trần Hưng Đạo (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), Tổ công tác thuộc Đội CSGT-trật tự, Công an TP Hải Dương phát hiện Hoàng Văn Trung (SN 1981, ở xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà, TP Hải Dương) lái xe mô tô BKS 34B1-987.80 vi phạm các lỗi vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu bên trái nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, khi làm việc với Tổ công tác CSGT, Hoàng Văn Trung không chịu hợp tác và còn châm lửa đốt chiếc xe mô tô mà Trung cầm lái.

Chiếc xe máy bị cháy trơ khung sắt.

Mặc dù lực lượng làm nhiệm vụ kịp thời sử dụng các phương tiện tại chỗ dập lửa nhưng ngọn lửa vẫn bùng lên dữ dội thiêu rụi chiếc xe này.

Ngay sau đó, Trung đã bị Tổ công tác đưa về trụ sở Công an TP Hải Dương để lấy lời khai và xử lý. Một nguồn tin của PV cho biết, Đội Hình sự Công an TP Hải Dương đang thụ lý do thời điểm xảy ra vụ việc, Trung còn có nghi ngờ sử dụng ma túy.

Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ.