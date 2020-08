Vượt biên vào Việt Nam, dụ dỗ phụ nữ đưa sang Trung Quốc bán dâm

Ngày 15/8, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Vương Thắng Văn (SN 1987, quốc tịch Trung Quốc); Quàng Thị Ca (SN 1992, trú tại bản Ta Lếch, xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên); Quàng Văn Vương (SN 1998, trú tại bản Pa Ít, xã Huổi Mí, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) để điều tra hành vi lôi kéo, dụ dỗ phụ nữ đưa sang Trung Quốc làm gái mại dâm.

Theo điều tra, Vương Thắng Văn liên lạc bằng điện thoại móc nối với Quàng Thị Ca và Quàng Văn Vương, sau đó hắn nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực biên giới tỉnh Lào Cai.

Vương Thắng Văn, Quàng Văn Vương, Quàng Thị Ca tại cơ quan điều tra. (Ảnh Công an cung cấp)

Khi đến xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo, cả 3 thuê nhà ở, lên kế hoạch lừa đảo, lôi kéo những người phụ nữ nhẹ dạ cả tin, thiếu hiểu biết bằng các thủ đoạn như đi bán hàng thuê lương cao, lấy chồng Trung Quốc... Sau khi "con mồi" đồng ý đi theo, chúng đưa họ sang bên kia biên giới làm gái mại dâm.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên phát hiện Văn, Vương, Ca có nhiều biểu hiện nghi vấn. Sau khi có đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội, phòng An ninh điều tra bắt giữ nhóm người này để điều tra làm rõ.

Do Vương Thắng Văn nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nên cả 3 người này được cơ quan chức năng đưa đi cách ly theo quy định, sau đó mới điều tra, xử lý.