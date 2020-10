Vượt Bắc Mỹ, Trung Quốc vô địch về doanh thu phòng vé năm 2020

Theo dữ liệu từ Artisan Gateway, doanh thu bán vé xem phim ở Trung Quốc năm 2020 tăng lên 1,988 tỷ USD (thống kế đến ngày 15/10), vượt qua con số 1,937 tỷ USD của Bắc Mỹ. Khoảng cách dự kiến ​​sẽ tăng lên đáng kể vào cuối năm nay.

Các nhà phân tích từ lâu đã dự đoán rằng một ngày nào đó, đất nước đông dân nhất thế giới sẽ đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu. Tuy nhiên không ai nghĩ chỉ cần một đại dịch đã đủ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi trật tự giữa hai thị trường điện ảnh này.

Bất chấp đòn tấn công của COVID-19, ngành điện ảnh ở Trung Quốc đã có sự phục hồi ổn định. Trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc, 10.600 rạp chiếu phim, chiếm 94% tổng số rạp chiếu phim trên toàn quốc, đã đón gần 100 triệu lượt khán giả mặc dù số lượng khán giả bị giới hạn ở mức 75% tổng công suất mỗi rạp chiếudo đại dịch COVID-19. Từ ngày 1-8/10, các rạp chiếu phim ở Trung Quốc đã bán được 586 triệu USD tiền vé.

Một khán giả chụp ảnh check- in trước poster phim "My People, My Homeland".

Theo công cụ Beacon, gần 85% doanh thu phòng vé năm nay là do phim Trung Quốc kiếm được. Các bộ phim bom tấn nội địa My People, My Homeland đã thu về 19,1 triệu USD chỉ trong cuối tuần qua, nâng tổng thu lên 360 triệu USD sau 18 ngày.

Trung Quốc cũng đã sản xuất bộ phim ăn khách nhất thế giới năm 2020, sử thi Thế chiến II The Eight Hundred với 460 triệu USD và con số này còn tiếp tục tăng lên. Thậm chí, bộ phim hoạt hình Trung Quốc Legend of Deification đã thu về 228,79 triệu USD, vượt qua Onward của Disney và Pixar để trở thành phim hoạt hình lớn nhất trong năm.

Ming Zhenjiang, Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất phim Trung Quốc cho biết: “Các bản phát hành vào ngày Quốc khánh đã đáp ứng nhu cầu bị kìm nén trong hơn nửa năm, thúc đẩy niềm tin cho sự phát triển và phục hồi trật tự của thị trường điện ảnh”.

Được khuyến khích bởi doanh thu phòng vé ngày Quốc khánh, hàng chục bộ phim mới sẽ ra rạp trước kỳ nghỉ lễ hội mùa xuân năm 2021, một trong những thời điểm được đánh giá là phù hợp nhất của đất nước Trung Quốc để thu hút lượng người xem phim. Thám tử phố Tàu 3 là một trong những tựa phim được mong đợi để phát hành trong kỳ nghỉ. Bộ phim ban đầu dự kiến ​​ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán năm nay nhưng đã phải dời lịch vì COVID-19.

Trong những tuần tới, sẽ có thêm nhiều bộ phim bom tấn xuất hiện như Một giây của Trương Nghệ Mưu được phát hành vào ngày 27/11, sử thi giả tưởng của Quách Kính Minh The Yin-Yang Master: Dreams of Eternity sẽ công chiếu trên màn ảnh Trung Quốc vào ngày 25/12.

Theo nhà điều hành bán vé Maoyan Entertainment: “Sự kết hợp giữa các bộ phim mới phát hành và các bộ phim bom tấn bị trì hoãn từ mùa lễ hội mùa xuân đầu năm nay đã thúc đẩy doanh thu phòng vé, đánh dấu kỳ nghỉ năm nay là thời kỳ tạo ra doanh thu cao thứ hai trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc”.

Bộ phim duy nhất ghi nhận con số doanh thu khá trong thời gian này là “Honest Thief” của Liam Neeson.

Trong khi đó, tình hình phòng vé Bắc Mỹ chẳng thể sáng sủa hơn. Các hãng phim lớn của Hollywood đã hoãn gần như tất cả các bộ phim đình đám nhất, chẳng hạn như Black Widow của Marvel và bộ phim mới nhất của James Bond "No Time to Die" cho đến ít nhất là đầu năm 2021.

Tuy nhiên bộ phim hành động Honest Thief của Liam Neeson, đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ trong thời gian vừa qua với chỉ 3,7 triệu USD, kết quả được coi là đáng nể nếu xét theo tình trạng rạp chiếu phim ở Mỹ hiện nay. Tom Ortenberg, Giám đốc điều hành của Open Road cho biết: “Niềm tin của chúng tôi là việc phát hành một bộ phim làm hài lòng khán giả, chẳng hạn như“ Honest Thief ”, tại thời điểm này, sẽ tạo ra lời truyền miệng cần thiết để thúc đẩy thành công bộ phim trong nhiều tuần. Giữ vững vị trí số 1 nhiều tuần liền càng khẳng định niềm tin đó của chúng tôi”.

AMC Theatre, chuỗi rạp chiếu lớn nhất Bắc Mỹ đã phải đưa ra cảnh báo rằng họ có thể sẽ cạn kiệt tiền mặt vào cuối năm nay. Còn Regal Cinemas, công ty lớn thứ hai thuộc sở hữu của Cineworld, đang xem xét đóng cửa tất cả các rạp chiếu phim ở Mỹ. Theo báo cáo của Comscore, mặc dù khoảng 85% thị trường điện ảnh ở Mỹ đã trở lại hoạt động nhưng trên thực tế chỉ 49% địa điểm rạp chiếu phim mở cửa. Ngoài ra, các rạp chiếu ở Mỹ đang giảm số giờ và công suất hoạt động vì giãn cách xã hội.

Chuỗi rạp chiếu AMC đứng trước khủng hoảng chưa từng có.

Việc các rạp chiếu ở nhiều thị trường lớn vẫn phải đóng cửa do tỷ lệ ca mắc COVID-19 vẫn còn ở mức báo động khiến các chuyên gia nghi ngại liệu mô hình rạp chiếu ở Mỹ có thể tồn tại bao lâu.

Bên cạnh đó, một số người trong ngành cũng lo lắng rằng bất ổn chính trị leo thang giữa Washington và Bắc Kinh có thể sớm làm mất đi chỗ đứng lâu dài của Hollywood tại Trung Quốc, một thị trường nơi doanh thu đang tăng mạnh trở lại.

Nói chung, sự hồi sinh của thị trường điện ảnh Trung Quốc đã mang lại hy vọng cho thế giới. Peter Dinges, Giám đốc điều hành của Hội đồng Điện ảnh Liên bang Đức (FFA), cho biết tại Liên hoan phim Quốc tế Con đường tơ lụa lần thứ 7 được tổ chức ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc: "Trung Quốc đã nêu gương tốt cho chúng tôi. Điều này cho thấy chỉ cần có phim hay ra mắt, mọi người sẵn sàng quay lại rạp. Tính đến cuối tháng 8, Trung Quốc là thị trường đầu tiên đạt được sự phục hồi doanh thu phòng vé, với hơn 90% rạp mở cửa trở lại".

Ông cho biết thêm, trong cuộc chiến COVID-19, mọi quốc gia đều đang phải nỗ lực đối phó. “Ngành công nghiệp điện ảnh là một ngành công nghiệp toàn cầu hóa, và cuối cùng các vấn đề phải được giải quyết theo cách toàn cầu hóa”.