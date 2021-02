Vương Khí Đan và Hậu Cung Hoàn hỗ trợ sức khoẻ sinh sản cho nam giới và phụ nữ

(VTC News) -

Hiếm muộn có thể xuất phát do thiếu dưỡng chất

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam hiện đang là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao nhất trên Thế giới. Ước tính mỗi năm, nước ta có đến hơn 1 triệu cặp vợ chồng mắc chứng vô sinh, hiếm muộn. Đáng chú ý, tình trạng này đang ngày một nghiêm trọng hơn khi số lượng người mắc đang dần trẻ hoá. Ở hiện tại, số cặp vợ chồng vô sinh dưới tuổi 30 chiếm hơn 50%. Điều đó không chỉ gây ảnh hưởng đến xã hội mà còn có tác động xấu đến đời sống, tâm lý của mỗi gia đình.

Bên cạnh việc thay đổi thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống… thì bồi bổ cơ thể cũng là một yếu tố rất quan trọng trong việc nâng cao khả năng sinh sản của cả nam giới và nữ giới. Các nghiên cứu cho thấy, việc thiếu đi các dưỡng chất cần thiết sẽ làm giảm đi sinh lực của cơ thể, từ đó gây ảnh hưởng xấu đến quá trình thụ thai. Đây cũng là vấn đề mà nhiều cặp vợ chồng trẻ mắc phải.

Vương Khí Đan và Hậu Cung Hoàn - Sản phẩm bổ sung sinh lực hỗ trợ điều trị hiếm muộn

Theo Đông y, nguyên nhân dẫn đến vô sinh, hiếm muộn ở nam chủ yếu liên quan đến 4 tạng: tâm, can, tỳ, thận, trong đó thận là chính. Đối với nữ giới, nguyên nhân của vô sinh, hiếm muộn phần lớn là do: Huyết nhiệt, Huyết hàn, Huyết hư, Đàm thấp, Can uất, Thận âm Dương suy. Hiểu được điều đó, công ty Cổ phần Bình An Đường mới đây đã ra mắt bộ đôi sản phẩm Đông y Vương Khí Đan và Hậu Cung Hoàn. Đây là bài thuốc được kết hợp hoàn hảo từ những loại thảo mộc quý giá, hoàn toàn thiên nhiên và lành tính tốt cho sức khỏe như: hồng sâm, đông trùng hạ thảo, hàu biển, nhung hươu, hà thủ ô, đằng sâm, kim anh tử…

Vương Khí Đan và Hậu Cung Hoàn là thực phẩm chăm sóc sức khoẻ cho nam và nữ giới

Viên uống Vương Khí Đan có công dụng bổ thận, tráng dương, sinh tinh, tăng cường khả năng sinh lý nam, làm giảm nguy cơ mãn dục sớm, tăng cường sinh lực và nâng cao khả năng sinh sản ở nam giới. Viên uống Hậu Cung Hoàn giúp nữ giới điều hòa nội tiết tố, bổ sung nhiều dưỡng chất cần thiết để chuẩn bị mang thai, đặc biệt khắc phục đa nang buồng trứng và tăng khả năng thụ thai ở phụ nữ bị buồng trứng đa nang, làm tăng độ dày niêm mạc tử cung, dễ thụ thai. Ngoài ra, bộ sản phẩm còn đặc trị những chứng bệnh do ngoại tiết tố, bồi bổ cơ thể, chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho nam và nữ giới trong quá trình mang thai của các cặp vợ chồng.

Bộ đôi sản phẩm Vương Khí Đan và Hậu Cung Hoàn được bắt nguồn từ những bài thuốc ngự y trong đại nội, được những lương y tâm huyết và giỏi chữ Hán Nôm của hội đông y Thừa Thiên Huế, dày công nghiên cứu nay được Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông bào chế sản xuất, phân phối bởi Công ty Cổ phần Bình An Đường.

Hậu Cung Hoàn viên uống chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho phụ nữ

Vương Khí Đan viên uống tăng cường khả năng sinh lý cho nam giới

Hai sản phẩm được sản xuất theo đúng tiêu chuẩn của Bộ Y tế trên dây chuyền đạt tiêu chuẩn ISO 22STC/2019, do Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông sản xuất, phân phối bởi Công ty Cổ phần Bình An Đường.