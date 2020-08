Vùng trũng bất động sản có thể xuất hiện vào 6-12 tháng tới

Kể từ khi đợt COVID-19 mới tái bùng phát cuối tháng 7 đến nay, tâm lý của giới đầu tư bất động sản được cho là xuống thấp hơn đợt dịch đầu. Nhiều nhà đầu tư một lần nữa đặt dòng tiền ở chế độ chờ. Họ dừng lại quan sát động tĩnh của nhiều kênh tài chính khác nhau, dẫn đến giao dịch đình trệ ở nhiều phân khúc.

Thị trường bất động sản TP HCM. (Ảnh: Lucas Nguyễn)

Các chuyên gia dự báo, vùng giá đáy đầu tiên của bất động sản có thể xuất hiện từ cuối năm 2020 cho đến 6 tháng đầu năm 2021 khi tác động của đại dịch thẩm thấu vào từng ngóc ngách của thị trường địa ốc.

Tổng giám đốc Công ty Việt An Hòa, Trần Khánh Quang đánh giá, thị trường tài chính đang đối diện với nhiều biến động trong thời gian qua, một lượng lớn dòng tiền dài hạn vẫn đang dừng lại nghe ngóng, chờ đợi cơ hội. Với tâm lý chung của đa số người Việt, khi thị trường địa ốc giảm tốc, rất nhiều dòng tiền đang chờ giá tốt để mua vào.

CEO Việt An Hòa dự báo, từ cuối năm 2020 đến nửa đầu năm 2021 sẽ là cơ hội cho làn sóng đầu tư bất động sản giá rẻ hơn so với cuối năm 2019. Hiện nay, các bất động sản càng cao cấp càng bị lung lay chuỗi giá trị do tác động của dịch bệnh làm thị trường chuyển hướng sang phòng thủ nhiều hơn.

Theo ông Quang, các loại tài sản giá trị càng lớn ở khu vực trung tâm hoặc kế cận trung tâm càng dễ bị điều chỉnh giá và trở thành tâm điểm thu hút giới đầu tư có dòng tiền nhàn rỗi. Bất động sản du lịch nhà hàng, khách sạn, các thủ phủ du lịch, nghỉ dưỡng đang bị ảnh hưởng nặng nhất cũng đang được giới đầu tư canh mua nếu giá rẻ với mặt bằng chung giảm tiếp 15-20%.

Trong khi đó, Tổng giám đốc Phú Vinh Group, ông Phan Công Chánh xác nhận hiện nay những nhà đầu tư nào mắc cạn trong đợt dịch bệnh vừa qua phải cố gắng gồng gánh trả lãi. Nếu những nhà đầu tư này không trụ lại được, trong 6-12 tháng nữa điểm rơi của đáy thị trường bất động sản sẽ xuất hiện. Nguyên nhân là ngân hàng bắt buộc phải thu hồi nợ để kiểm soát rủi ro đối với các khoản cho vay có khả năng trở thành nợ xấu.

Ông Chánh cho rằng, một khi người vay mua bất động sản không gồng gánh nổi, kịch bản cuối cùng là buộc phải chọn cách thanh lý tài sản thế chấp. Thời gian để rộ lên làn sóng thanh lý này dự kiến trong 6-12 tháng nữa. "Cơ hội với người mua để ở sẽ đến nếu họ chuẩn bị tài chính tốt nhằm săn tìm bất động sản đúng tiêu chí với giá hợp lý. Riêng những người mua để đầu tư, trong 6-12 tháng tới cũng là thời điểm vàng để nắm bắt cơ hội mua vào với giá tốt", ông Chánh nói.

Với hiện trạng bất định của thị trường địa ốc nửa đầu năm 2020 trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Savills Việt Nam xác nhận, hiện nay phân khúc nhà ở thương mại tại TP HCM đang gặp nhiều khó khăn. Dịch bệnh làm sụt giảm và hạn chế mọi nhu cầu của người dân, trong đó có cả việc giảm sức mua nhà ở do thu nhập đi xuống. Thêm vào đó, nhiều rào cản về pháp lý và giấy phép các dự án nhà ở vẫn tồn đọng hoặc kéo dài cũng là chướng ngại vật rất lớn tác động đến tâm lý người mua bất động sản. Tuy bức tranh thị trường địa ốc chuyển sang màu xám, đơn vị này đánh giá trong thách thức luôn có cơ hội.

Ông Nguyễn Khánh Duy, Giám đốc bộ phận kinh doanh Nhà ở Savills Việt Nam cho biết, dù đà giảm tốc của thị trường bất động sản diễn ra ngày càng rõ rệt ở nguồn cung và sức mua, đây có thể được coi là thời điểm vàng đối với một số nhà đầu tư có năng lực trên thị trường trong việc cân nhắc các cơ hội mới.

Theo dữ liệu của đơn vị này, trong nửa đầu năm 2020, nguồn cung căn hộ trên thị trường sơ cấp giảm 52% theo năm, với hơn 9.100 căn, mức thấp nhất trong 5 năm qua. Nguồn cung đất nền lao dốc 53% theo năm, rổ hàng biệt thự, nhà phố giảm 23%. Lượng giao dịch căn hộ nửa đầu năm cũng giảm 55% theo năm, chỉ đạt hơn 6.800 căn - mức thấp nhất trong nửa thập niên trở lại đây. Lượng giao dịch biệt thự, nhà phố giảm 34% theo năm. Đối với đất nền, sự sụt giảm các nhà đầu cơ do COVID-19 khiến doanh số giảm 67% theo năm.

Ông Duy phân tích, khi thị trường đi xuống, đa số các nhà phát triển bất động sản đều sẽ thận trọng hơn do tâm lý không chắc chắn về thị trường. Thời điểm này, các nhóm hay cá nhân đầu tư sẽ khá e dè do việc mua bán tài sản hay dự án đều phải cần một nguồn vốn lớn. Cũng có không ít bộ phận các đơn vị chủ đầu tư phải bán tháo bớt tài sản và các danh mục đầu tư của mình do thua lỗ trong kinh doanh.

Ông Duy nhận định thời điểm khó khăn này là cơ hội cho các doanh nghiệp hay cá nhân có khả năng tài chính tốt, có nhiều kinh nghiệm trong việc đầu tư bất động sản. Đây có thể coi là thời điểm vàng dành cho các thương vụ mua bán và sát nhập các dự án bất động sản tại TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.

Để thích ứng với hoàn cảnh đặc biệt và khác thường hiện nay, theo ông Duy, các nhà đầu tư cần thay đổi chiến lược, hướng tới các phân khúc bất động sản có tiềm năng lớn chẳng hạn như bất động sản công nghiệp. Mặt khác, với nhóm nhà đầu tư tổ chức, đây là thời điểm tốt để tiến hành hoàn thành các thủ tục liên quan đến đất đai, cấp phép nhằm đón đầu cho chu kỳ phát triển bất động sản tiếp theo trong vòng vài năm tới.