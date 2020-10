Vùng áp thấp trên Biển Đông khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

(VTC News) - Hôm nay, không khí lạnh tiếp tục đi sâu xuống Bắc Bộ gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.

(VTC News) - Chính quyền địa phương đề xuất xây cầu mới thay thế cầu treo sông Giăng (Nghệ An), sau vụ tai nạn thương tâm khiến 5 người chết.

(VTC News) - Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Cục CSGT, Công an tỉnh Nghệ An khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn ô tô tông xe máy rồi lao xuống sông khiến 5 người chết.