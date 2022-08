Vui hè cực đã với trải nghiệm đỉnh cao tại Sun World Phu Quoc

(VTC News) -

Vừa qua, giải thưởng World's Best Awards diễn ra thường niên do tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Travel & Leisure (Mỹ) tổ chức đã gọi tên Phú Quốc là một trong 25 hòn đảo tốt nhất thế giới.

Theo Travel+Leisure, du khách mê đắm Phú Quốc bởi những bãi cát trắng mịn, mặt nước xanh vời vợi cùng vẻ đẹp rực rỡ của những rạn san hô và khu rừng nhiệt đới.

Những trải nghiệm này có thể tìm được ở nhiều nơi trên đảo ngọc, nhưng với những du khách sành sỏi thì chỉ có một nơi thật sự xứng danh thiên đường của Phú Quốc, hòn đảo đẹp nhất của hòn đảo tốt nhất thế giới, đó là Hòn Thơm.

Là hòn đảo lớn nhất nằm ở phía Nam Phú Quốc, Hòn Thơm giống như một viên ngọc lục bảo bên bờ sóng. Tất cả những gì là “đặc sản” của Phú Quốc đều hội tụ tại Hòn Thơm, từ những dài cát mềm mịn ôm mặt nước trong veo đến những ghềnh đá rì rào sóng vỗ và những rạn san hô vạn sắc màu. Và mùa hè này Hòn Thơm còn vạn phần quyến rũ khi đến đây, du khách sẽ được tận hưởng một hành trình đặc biệt mang tên Take me to the Sun.

Điểm khởi đầu của hành trình đến với mặt trời nơi đảo thiên đường bắt đầu từ ga đi An Thới. Thay vì đi thuyền hay cano như tới các hòn đảo khác, du khách sẽ được vi vu lưng chừng trời trên hệ thống cáp treo vượt biển dài nhất thế giới để tới Hòn Thơm.

Trên hành trình 20 phút vắt ngang mặt biển, du khách sẽ được chiêm ngưỡng một trong những khung cảnh ngoạn mục nhất của Phú Quốc. Hàng trăm con thuyền đánh cá bập bềnh trên mặt biển màu xanh ngọc, nước trong đến mức nhìn được cả những dải đá ngầm ẩn hiện.

Những cánh rừng, làng chài và vựa cá, ngọc trai trên cả một vùng biển lấp lánh nắng cứ chầm chậm trôi qua như một thước phim hoàn mỹ, để rồi bạn đã chạm đến hòn đảo xanh ngát bóng cây từ lúc nào.

Chào đón du khách lúc này là thế giới kỳ thú của Sun World Phu Quoc, nơi các nghệ sĩ Nam Mỹ trong trang phục thổ dân độc đáo tặng bạn những vũ khúc sôi động, bốc lửa. Mỗi khung giờ, du khách tới các điểm đến tại Hòn Thơm sẽ được thưởng thức những vũ điệu với các chủ đề khác nhau như Tagi Kani (Bức thư tình người yêu); Hoko Kani (Khúc chiến binh chuẩn bị ra trận); Kari Kani (Vũ điệu thổ dân) hay những vũ điệu Latin nóng bỏng duy nhất chỉ có tại Đêm Thiên Đường.

Công viên nước Aquatopia quy mô và hiện đại hàng đầu châu Á thường là điểm đến du khách lựa chọn đầu tiên khi đến Hòn Thơm. Tại đây, bất cứ ai đều có thể tìm cho mình một trò chơi phù hợp. Các bạn trẻ ưa mạo hiểm thường là khách quen của những làn trượt hay những trò chơi thử thách nhưng đầy sảng khoái mang đến đủ cung bậc cảm xúc từ một chút lo lắng, thót tim đến vỡ òa trong phấn khích.

Gia đình có trẻ nhỏ hay các cặp đôi thì lại thích chọn hòa mình theo Dòng sông lơ đãng để được quên đi cái nóng oi ả của mùa hè. Sau những trải nghiệm đã đời, các du khách cũng không quên làm vài kiểu ảnh kỷ niệm bên những tiểu cảnh lấy cảm hứng từ những cuộc phiêu lưu kỳ thú siêu ấn tượng.

Sau những phút giây giải nhiệt tại Aquatopia Waterpark, hành trình Take me to the Sun sẽ đi qua Làng Exotica kỳ thú, nơi du khách sẽ chinh phục Mộc xà thịnh nộ - tàu lượn siêu tốc bằng gỗ đầu tiên của Việt Nam và duy nhất cho đến bây giờ.

Mộc Xà Thịnh Nộ được so sánh với cơn cuồng nộ giận dữ của loài mộc xà chốn đảo hoang trong truyền thuyết, mang đến những thử thách cực đại nhưng cũng là những trải nghiệm bùng nổ mọi giác quan.

Cách Mộc xà thịnh nộ không xa là game mới Mắt Đại Bàng. Tuy mới ra mắt không lâu nhưng cũng đã kịp được các tín đồ du lịch truyền tai nhau là một trong những trải nghiệm nhất định phải thử khi đến Phú Quốc.

Tất cả những gì bạn cần làm là bước vào bên trong cabin “Mắt Đại Bàng”, sau đó thư giãn khi chiếc cabin từ từ nâng lên đến độ cao 120m rồi xoay tròn 360 độ. Thu vào tầm mắt lúc này là những mảng xanh trác tuyệt của Đảo Thiên Đường Hòn Thơm, một tuyệt tác thiên nhiên khiến bạn đã đến là không muốn về.

Còn nếu các trò chơi không phải gu của bạn? Đừng lo, Hòn Thơm luôn có sẵn loạt trải nghiệm “tất cả trong một” từ tắm biển, lặn biển ngắm san hô, đi bộ dưới biển cùng đàn cá, đến thư giãn dưới những tán dừa, thưởng thức hải sản tươi ngon hay vận động thể chất với các môn thể thao nước như cano, kayak, dù lượn...

Và một gợi ý đáng thử cho bạn là combo “Đêm thiên đường”. Với mức giá 700.000 đồng/người lớn và 350.000 đồng/trẻ em, combo đã bao gồm vé cáp treo Hòn Thơm khứ hồi và toàn bộ các trải nghiệm ở các công viên thuộc Sun World Hon Thom.

Và điều đặc biệt nhất của combo này là du khách sẽ được mời tham dự một bữa tối thịnh soạn bên ánh lửa trại cùng các vũ công thổ dân, với rất nhiều món ngon đặc trưng của 3 miền Bắc, Trung, Nam tại nhà hàng Coconut Garden. Tuy nhiên, có một điều cần cân nhắc khi sử dụng combo này, đó là nhiều du khách cho hay, sau khi thử combo họ thấy “tác dụng phụ” là sẽ muốn quay lại Hòn Thơm thêm nhiều lần nữa.