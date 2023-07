(VTC News) -

Cách xem tướng qua hình dáng bàn chân dưới đây chỉ có giá trị giải trí, cũng như giúp bạn chiêm nghiệm, tham khảo thêm. Nhiều người cho rằng, các đặc điểm của bàn chân như kích thước, hình dáng, ngón chân hay gót chân… phần nào liên quan đến sức khỏe, tính cách con người và do đó gián tiếp ảnh hưởng đến vận mệnh, sự nghiệp của người đó

Giải trí bằng cách xem tướng qua hình dáng bàn chân

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời chuyên gia phong thủy Nguyễn Hoàng cho biết, tướng bàn chân là một dạng tướng pháp đặc biệt, được giấu kín, không dễ gì kiểm tra, nhưng qua tướng bàn chân có thể biết được chủ nhân đó có sức khỏe thế nào, thọ mạng, sang hèn, giàu nghèo, tình cảm... ra sao.

Nhìn chung, tướng bàn chân cứ mịn màng, dày dặn, đầy đặn, có vân, có màu hồng, có nốt ruồi là tốt; ngược lại thì không được thuận lợi.

Xem tướng qua hình dáng bàn chân - thông tin mang ý nghĩa giải trí, tham khảo.

Tướng bàn chân dài: Đôi bàn chân dài hơn bình thường. Nhân tướng học phương Đông đây là quý tướng, người có đặc điểm này được dự đoán nhất định sẽ giàu có, thành đạt.

Tướng bàn chân to và dày: Người có tướng này sở hữu mu bàn chân dày, bàn chân to. Đây được xem là tướng bàn chân của người giàu có, thành đạt, gia đạo an vui, con cái đề huề.

Tướng bàn chân nhỏ: Đôi bàn chân nhỏ nhắn thường xinh xắn rất ưa nhìn, nhưng theo nhân tướng học thì tướng bàn chân nhỏ mà mỏng sẽ không tốt. Nếu bàn chân nhỏ mà dày dặn, mịn màng thì rất tốt. Phụ nữ có đôi bàn chân nhỏ và dày sẽ tốt hơn nam giới.

Xem tướng tướng bàn chân thông qua ngón chân

Báo Dân Việt dẫn nguồn Twgreatdaily cho biết, ngoài việc xem tướng qua hình dáng bàn chân, người ta có thể quan sát các ngón chân để biết phần nào cuộc sống của chủ nhân.

Các ngón chân dài gần như nhau

Người có tất cả các ngón chân dài gần như nhau là người trung thực, thật thà, có sao nói vậy. Tuy nhiên, đôi khi họ cũng khá bảo thủ, không thích lắng nghe những lời góp ý của người khác. Người có tướng bàn chân như vậy giỏi phân tích vấn đề và đưa ra phán đoán thông qua các chi tiết. Họ sống lý trí, ít bị tình cảm chi phối và thường bình tĩnh trong việc xử lý vấn đề.

Họ có chính kiến, có quan điểm, góc nhìn riêng chứ không thích chạy theo số đông. Người có tướng bàn chân này yêu đời, thích sống tự do, không màng danh lợi. Với họ, hạnh phúc gia đình là quan trọng hơn tất cả. Tiền bạc với họ chỉ là phương tiện chứ không phải mục đích của cuộc đời.

Xem tướng qua hình dáng bàn chân: Người có các ngón chân dài gần bằng nhau sống lý trí, ít bị tình cảm chi phối.

Ngón thứ 2 dài nhất

Người có ngón chân thứ hai dài hơn đáng kể so với ngón chân cái là người ưa vận động và sáng tạo, rất ham học hỏi và có ý chí vươn lên. Khi đã xác định làm việc gì, họ sẽ kiên trì làm đến cùng. Càng gặp nhiều thử thách, họ càng giữ vững ý chí, tinh thần.

Người có tướng bàn chân này thường có tố chất lãnh đạo, hợp duyên kinh doanh. Họ cũng thường thành công khi trở thành vận động viên, nghệ sỹ biểu diễn.

Dù bên ngoài khá cá tính, mạnh mẽ nhưng họ cũng mang tính cách khá trẻ con, thích được quan tâm và yêu chiều. Họ thường nói thẳng, nói thật, không thích quanh co, giấu diếm.

Ba ngón chân đầu tiên dài bằng nhau

Người có 3 ngón chân đầu tiên bằng nhau thường hướng ngoại, có kỹ năng xã hội cao, đầu óc linh hoạt nên dễ gây ấn tượng với mọi người. Họ sở hữu chỉ số EQ (trí tuệ cảm xúc) cao, biết mình nên nói và làm gì, biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Vì vậy, họ có khả năng thích nghi cao đối với bất cứ môi trường nào. Người mang tướng bàn chân này dễ gần, hòa đồng, thích kết bạn. Họ là người thích phiêu lưu, khôn ngoan và thông minh trong mắt bạn bè. Họ thích những điều mới mẻ, thích tận hưởng cuộc sống, thích du lịch và khát khao một thế giới đầy màu sắc.

Dù trong hoàn cảnh nào, họ cũng cố gắng vươn lên. Vì vậy, dù không sinh trưởng trong gia đình có điều kiện tốt, thuở nhỏ dù nghèo hèn thì đến trung tuổi, họ cũng sẽ có được cuộc sống giàu sang, sung túc.

Ngón chân cái dài nhất

Người có ngón chân cái dài nhất, các ngón chân sau đó dần ngắn lại thường mang tính cách hướng nội, ít nói, kiệm lời, giỏi che giấu cảm xúc của bản thân. Họ thường mang đến cho người đối diện cảm giác bí ẩn, không dễ bộc lộ tính khí và tâm tư của mình. Họ chỉ bày tỏ tâm tư, tình cảm đối với người thân thiết nhất.

Thực ra, dưới vẻ ngoài lạnh lùng của họ là một trái tim chân thành. Người mang tướng bàn chân này ghét những thứ phức tạp, thích mọi thứ thật chân phương, đơn giản. Họ là người có ý chí cầu tiến, biết vươn lên. Họ thường âm thầm đặt mục tiêu cho bản thân và cố gắng hết sức để đạt được những mục tiêu đó.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính giải trí, tham khảo.

Nhật Thùy (Nguồn: Tổng hợp)