 ‘Vua võ thuật’ dám ức hiếp Thành Long là ai?

(VTC News) -

Người đó không phải ai khác, chính là Hồng Kim Bảo. Ông sinh năm 1952 trong gia đình truyền thống võ học. Năm 9 tuổi, Hồng Kim Bảo theo học sư phụ Vu Chiêm Nguyên. Ông là đại sư huynh của Thành Long.

Ngay từ thuở nhỏ, Hồng Kim Bảo đã có cơ hội tỉ thí với huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long, đến 14 tuổi thì bắt đầu tham gia các bộ phim võ thuật. Từ chỗ chỉ là diễn viên đóng thế, ông trở thành anh cả của giới Kungfu và là người mở đầu cho dòng phim võ thuật - hài ở Hong Kong. Dù vóc người to béo nhưng các động tác võ thuật của ông lại cực lỳ linh hoạt. Khi nhắc tới các anh hùng võ thuật trên màn ảnh Hoa ngữ, không thể không nhắc tới Hồng Kim Bảo.

Ức hiếp và cứu Thành Long

Thành Long và Hồng Kim Bảo học chung trường kịch tại Hong Kong suốt 10 năm. Thành Long kể, do ít hơn 2 tuổi, thể lực lại yếu hơn nên ông thường bị đàn anh bắt nạt. Mỗi bữa cơm, Thành Long phải đợi Hồng Kim Bảo chọn hết thức ăn ngon, sau đó mới được lấy phần cơm còn lại. “Mỗi lần bị anh ấy ức hiếp, tôi chỉ biết tròn mắt đứng nhìn, không dám đáp trả” - ngôi sao Tuý quyền chia sẻ.

Hồng Kim Bảo cũng thừa nhận chuyện bắt nạt Thành Long nhưng khẳng định: "Chúng tôi đã lớn lên cùng nhau, bên nhau từ những trận ẩu đả. Vì vậy, tình cảm rất tốt".

Hồng Kim Bảo và Thành Long hồi trẻ.

Ở Hong Kong, danh tiếng và vị thế của Hồng Kim Bảo còn có phần lấn át cả Thành Long.Ngôi sao phim Hiệp sĩ Thượng Hải từng kể, khi mới có chút tiếng tăm trong lĩnh vực điện ảnh, ông trở thành miếng mồi ngon cho các tay anh chị xã hội đen, những kẻ luôn uy hiếp nghệ sĩ khi đầu tư vào điện ảnh. Có lần, khi đang ăn, Thành Long bất ngờ bị 50 tên giang hồ lao vào đánh. Dù có giỏi võ thế nào, một mình ông cũng không thể chống lại nổi. Trong thời khắc nguy hiểm tính mạng đó, chính Hồng Kim Bảo đứng ra giải vây cho đàn em.

Hồng Kim Bảo được đánh giá là nghệ sĩ duy nhất ở Hong Kong có tiếng nói ngang hàng với ông trùm Hướng Hoa Cường, người từng rất nhiều lần công khai chê bai Châu Tinh Trì, Thành Long, thậm chí cả Châu Nhuận Phát, nhưng luôn giữ sự kiêng nể đối với Hồng Kim Bảo.

Tin đồn có con chung với Phạm Băng Băng

Sự nghiệp vang danh nhưng Hồng Kim Bảo lại vướng phải rất nhiều bê bối trong đời tư. Nam diễn viên bị đánh giá là đào hoa, có quan hệ tình ái với nhiều nữ nghệ sĩ khi đã vợ con đuề huề. Trong đó, tai tiếng lớn nhất của Hồng Kim Bảo lại liên quan tới Phạm Băng Băng.

Hồng Kim Bảo từng bị đồn có con riêng với Phạm Băng Băng.

Ở showbiz Hoa ngữ bao lâu nay luôn tồn tại tin đồn nữ diễn viên phim Võ Tắc Thiên có con riêng từ khi mới chập chững vào nghề. Để tránh tai tiếng, cô giao con cho bố mẹ đẻ nuôi, coi như đó là em trai của mình. Và cha của đứa trẻ đó không ai khác là Hồng Kim Bảo.

Phạm Băng Băng nhiều lần phủ nhận tin đồn trên. Cô thậm chí đã nhờ tới pháp luật can thiệp. Tuy nhiên, nhiều khán giả vẫn bán tín, bán nghi. Khi nữ diễn viên bị đóng băng sự nghiệp vì scandal trốn thuế, Hồng Kim Bảo bị giới truyền thông đặt câu hỏi. "Vua kungfu" trả lời với thái độ rất khó chịu: "Tôi làm sao có thể an ủi cô ấy? Động viên, an ủi cô ấy cố gắng lên sao? Người khác nói thì không có vấn đề gì nhưng nếu là tôi, truyền thông lại bắt đầu bàn tán chúng tôi có quan hệ qua lại, trong khi rõ ràng chúng tôi không liên hệ với nhau từ rất lâu rồi".

Hạnh phúc bên vợ hoa hậu

Hồng Kim Bảo có hai người vợ chính thức. Người vợ đầu tiên của ông là Jo Yun Ok, một phụ nữ xinh đẹp gốc Hàn Quốc. Hai người sống với nhau hơn 10 năm và có 4 người con. Năm 1994, họ ly hôn. Không lâu sau đó, "vua võ thuật" cưới Hoa hậu Hong Kong - Cao Lệ Hồng.

Người vợ thứ hai của Hồng Kim Bảo là Hoa hậu Cao Lệ Hồng.

Cao Lệ Hồng từng mang tiếng "tiểu tam" nhưng là người đã gắn bó với Hồng Kim Bảo suốt 3 thập kỷ.

Cuộc hôn nhân lần này của Hồng Kim Bảo gây ra rất nhiều thị phi bởi Cao Lệ Hồng bị đồn là "tiểu tam". Không những thế, Hoa hậu Hong Kong còn từng theo học tại lớp đào tạo diễn viên của Hồng Kim Bảo. Mối quan hệ giữa họ ban đầu là tình thày trò.

Sau khi kết hôn, Cao Lệ Hồng không nhận lời đóng phim nữa mà lui vể phía sau hỗ trợ chồng. Cũng vì muốn chăm sóc ba người con riêng của chồng một cách chu đáo, Cao Lệ Hồng không sinh thêm con. Mỗi lần Hồng Kim Bảo vướng vào tin đồn tình ái, Hoa hậu Hong Kong cũng chỉ đáp lại sự tò mò của giới truyền thông bằng câu nói: "Tôi tin ông ấy". Nhờ đó, cuộc hôn nhân của Hồng Kim Bảo vẫn được duy trì suốt hơn 30 năm qua.

Khi bước qua tuổi 70, sức khoẻ của nam diễn viên không được tốt. Ông mắc nhiều bệnh tuổi già. Sau lần phẫu thuật gối, Hồng Kim Bảo thường xuyên phải sử dụng xe lăn do các bác sĩ khuyên ông không được vận động nhiều. May mắn cho ông là luôn có vợ bên cạnh, chăm sóc chu đáo. Cao Lệ Hồng xây dựng chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt cho chồng, không cho ăn đồ ngọt, hạn chế đồ chiên xào.

Hồng Kim Bảo bên vợ và con cháu.

"Nếu giảm béo thành công, vợ thưởng cho tôi lấy thêm vợ nữa. Nói đùa thôi, thực ra vợ khuyên tôi chăm sóc sức khỏe để có thể ở bên cô ấy và con cháu lâu dài" - Hồng Kim bảo từng tự hào chia sẻ về bạn đời.

Hiện tại, Hồng Kim Bảo không còn tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật. Ông dành thời gian ở bên vợ con và các cháu. Dù có nhiều tai tiếng nhưng có thể nói, ngôi sao võ thuật xứ cảng thơm đã có một cuộc đời trọn vẹn: Sự nghiệp thăng hoa và hạnh phúc bên vợ con.