Vừa vào đông, đỉnh Fansipan đã xuất hiện băng giá

Do mới đầu đông, băng giá chỉ đóng thành lớp mỏng. Nhiệt độ ở những nơi có băng giá xuất hiện vào khoảng 1 độ C. Trong khi tại thị xã Sa Pa ở độ cao 1.200m là 8,1 độ C.

Một số du khách nhanh chân lên đỉnh Fansipan sớm rất phấn khích khi may mắn được chạm tay vào những khối nhũ băng trong veo như pha lê bám trên các gờ tường, lan can, ngưng đọng trên cây cỏ tại “nóc nhà Đông Dương”.

Trước đó một thời gian, vào dịp cuối thu tại đỉnh Fansipan cũng từng xuất hiện một đợt băng giá nhẹ.

Theo Đài Khí tượng – Thủy văn tỉnh Lào Cai, bên cạnh rét đậm, rét hại bao phủ, trong thời gian này độ ẩm tại các địa phương trong tỉnh đều giảm thấp, có ngày chỉ còn 30 – 35% kéo theo nguy cơ xảy ra cháy rất cao. Một số cánh rừng đang nằm ở mức báo động cấp III, cấp IV, khuyến cáo các địa phương cần tăng cường đề phòng hỏa hoạn.

Dự báo cho thấy, nhiều khả năng đêm về sáng 16/11, Lào Cai có mưa, mưa nhỏ rải rác khiến độ ẩm gia tăng, kéo cấp báo động cháy rừng trở về ngưỡng an toàn.